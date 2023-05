Dommer lukker dørene i forhandlinger om dørlukning i Hjort-sag

Claus Hjort Frederiksen talte kort med pressen, inden han gik med sin advokat ind i retten for at plædere for åbne døre i straffesagen mod ham. Det var dog ikke alle Ekstra Bladets spørgsmål, han ville svare på.

Forhandlingerne om, hvorvidt der skal være åbne eller lukkede døre i straffesagen mod Claus Hjort Frederiksen, kommer til at foregå uden adgang for offentligheden

Retten vil blive præsenteret for 'højt kvalificerede oplysninger', og der er tale om 'afgørende hensyn til fremmede magter', og derfor er dørene lukket resten af dagens retsmøde om Claus Hjort Frederiksen.

Det er netop kommet frem i Københavns Byret.

Fra dommeren lød det således, at forhandlingerne om, hvorvidt der skal være lukkede døre i straffesagen mod tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, kommer til at foregå uden adgang for offentligheden.

Under det nu lukkede retsmøde skal der altså forhandles om, hvorvidt dørene skal være åbne eller lukkede under selve retssagen, der skal køre til november.

Fra statsadvokat Jakob Berger Nielsen lød det, at der vil blive fremlagt 'gennem- og højt klassificerede oplysninger', og at det derfor i sidste ende ville være umuligt ikke at bryde tavshedspligten.

Fra forsvarer René Offersen lød det til gengæld, at der ikke var tale om afgørende modhensyn, der talte for dobbelt dørlukning.

Blandt andet henviste han til, at han ikke ville komme til at omtale statshemmeligheder i sin argumentation, og at anklagen er stærkt stigmatiserende for Claus Hjort Frederiksen. Eller 'hædersmanden Hjorten', som han sagde.

Ligeledes protesterede dem fremmødte presse også højlydt. Ti journalister fra landsdækkede medier protesterede over dørlukningen.