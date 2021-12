Dommer var inhabil: Sagen mod Messerschmidt skal gå om

Sådan lød det fra Morten Messerschmidt, inden han gik ind i Østre Landsret onsdag for at finde ud af, om sagen skal gå om.

Byretsdommen mod Morten Messerschmidt ophæves. Byretsdommer Søren Holm Seerup var inhabil, da han dømte DF-næstformanden seks måneders fængsel 13. august.

Det har Østre Landsret netop bestemt.

- Det beror på en samlet vurdering af dommerens likes og kommentarer på Facebook, siger landsretsdommer Olaf Tingleff i landsretten.

Som tidligere beskrevet i bl.a. Ekstra Bladet har Søren Holm Seerup 'liket' en lang række kritiske opslag om Morten Messerschmidt.

- Det beror på flere kommentarer med særlige holdninger til Morten Messerschmidt, siger dommeren, som understreger, at afgørelsen ikke træffes ud fra generelle holdninger til politik eller Dansk Folkeparti, men specifikt den person, som Seerup skulle dømme.

Landsretten har blandt andet lagt vægt på Søren Holm Seerups kommentarer, der sammenligner Messerschmidt med flodhesten Dolph, hvor DF nævnes i sammenhæng med Breivik og kommentarer om Messerschmidts eventuelle storhedsvanvid.

Rolig Messerschmidt

Morten Messerschmidt forholdt sig roligt, da han tog imod landsrettens afgørelse. Et lille smil kunne anes i mundvigen, men det var først på vej ud af retslokalet, at glæden for alvor kunne spores i ansigtet på den 41-årige DF-næstformand.

Messerschmidt er dermed igen 'blot' tiltalt i sagen om EU-svindel og dokumentfalsk, og en ny byretssag skal føres i 2022.

Det er uvist, om det bliver Retten i Lyngby, der på ny skal dømme i sagen, eller om sagen henvises til en anden byret.

Med sig i landsretten havde Morten Messerschmidt sin kæreste, Dot Wessman, og sine to folketingskolleger, Dennis Flydtkjær og Alex Ahrendtsen.

