Dommerformand: Vi holder ikke hånden over en kollega

Byretsdommer Søren Holm Seerup var inhabil, da han dømte DF-næstformanden seks måneders fængsel, og sagen skal derfor gå om. Hør Morten Messerschmidts reaktion her.

Byretsdommer Søren Holm Seerup burde aldrig have taget sagen mod Messerschmidt, fastslår Mikael Sjöberg fra dommerforeningen

Østre Landsrets kendelse om, at dommeren ved Retten i Lyngby var inhabil i straffesagen mod Morten Messerschmidt om dokumentfalsk og EU-svig, vækker tilfredshed hos dommerforeningens formand, Mikael Sjöberg.

- Vi holder ikke hånden over en kollega. Der er rejst tvivl om dommer Søren Holm Seerup i nogle situationer. Nu har landsretten - tre dommere og tre domsmænd - sagt, at den tvivl kan rejses. Det viser bare systemets styrke, siger han efter kendelsen, som betyder, at Messerschmidt-sagen skal gå om i byretten.

- Styrker eller svækker sagen tilliden til dommerstanden?

- Jeg tror, det styrker tilliden. Der er ikke nogen, der har sagt, at dommer Seerup har været påvirket under retssagen. Men hvis der kan rejses tvivl, så kan man ikke sidde og dømme i sagen.

- Det er det, mine kolleger har slået fast i dag. Det viser, at systemet fungerer. Vi har nogle meget klare habilitetsregler. Det står endda i loven, at hvis der kan rejses tvivl om en dommers fuldstændige habilitet, så må man ikke dømme i en sag.

- Det har mine tre kolleger og tre domsmænd enstemmigt sagt. Der er fundet nogle eksempler på udsagn, som gør, at han ikke burde have sat sig bag skranken.

- Hvad konsekvenser får det for en dommer, som er blevet erklæret inhabil?

- Det hører under helt andre instanser. Landsretten har ikke taget stilling til den konkrete dom, om Messerschmidt er skyldig eller ej. De har bare taget stilling til om Seerup kunne sidde i retten og dømme i sagen.

Der er hvirvlet så meget op om Seerups person, så han skulle ikke have haft sagen.

- Skal det have en sanktion for dommer Seerup?

- Det vil jeg slet ikke tage stilling til.

Anklager Andreas Myllerup Laursen fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og international Kriminalitet skal altså nu i gang med at forberede en ny sag ved byretten.

- Vi tager dagens kendelse til efterretning, siger han efter afgørelsen i Østre Landsret.

