Donald Trumps ældste søn er testet positiv for coronavirus

Den amerikanske præsident Donald Trumps ældste søn, Donald Trump Jr., er tidligere denne uge blevet testet positiv for covid-19.

Det oplyser hans talsmand fredag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Han har indtil videre været fuldstændig asymptomatisk (uden tegn på at være syg, red.), og følger alle lægelige anbefalede retningslinjer for covid-19, oplyser talsmanden.

Siden den positive test har den 42-årige Donald Trump Jr. isoleret sig i 'sin hytte'. Det oplyser talsmanden uden at komme ind på, hvor den ligger. Men Trump-familien ejer ifølge BBC et jagtområde med en bjælkehytte i den nordlige del af staten New York.

Han er den ældste af præsidentens i alt fem børn og det andet, som er testet positiv for coronavirusset.

I oktober blev den 14-årige Barron Trump også diagnosticeret med covid-19, men han kom sig hurtigt, fortalte Donald Trump under valgkampen op til præsidentvalget 3. november.

I begyndelsen af oktober var Donald Trump selv samt hans hustru, førstedame Melania Trump, smittet af det nye coronavirus.

Præsidenten var i tre dage indlagt på et militærhospital, hvorefter han vendte tilbage til dagligdagen i Det Hvide Hus.

Tidligere denne måned var stabschef i Det Hvide Hus Mark Meadows en af flere rådgivere, som blev testet positiv for virusset. Og fredag meddelte Andrew Giuliani, der også er rådgiver for Trump og søn af præsidentens personlige advokat, Rudy Giuliani, at han også er smittet.

Donald Trumps administration er blevet kritiseret for dens håndtering og reaktion på coronapandemien, og præsidenten har flere gange nedtonet virussets farlighed, skriver nyhedsbureauet AFP.

Over 11,9 millioner amerikanere er blevet testet positive under udbruddet, og virusset er skyld i mere end 254.000 dødsfald i USA. Det viser en opgørelse fra Johns Hopkins University natten til lørdag dansk tid.