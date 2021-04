Don't samråd and drive: S-politiker taget i trafik-ups

Malte Larsen (S) er en travl politiker.

Både transportminister Benny Engelbrecht (S) og andre folketingspolitikere kunne torsdag opleve et sælsomt syn, da Socialdemokratiets postordfører tonede direkte igennem via et videoopkald fra sin bil under et samråd om Postnords regnskabspraksis.

Her kunne man opleve Malte Larsen læse et længere samrådsspørgsmål op til sin partifælle, transportministeren, som skulle agere forsvar mod angreb fra bl.a. Venstre.

I op til seks-syv sekunder ad gangen havde Malte Larsen imidlertid øjnene væk fra vejen, mens han brugte blinklyset og manøvrerede bilen rundt i trafikken.

Malte Larsen oplyser til Ekstra Bladet, at han både læste på en iPad samt papirer, der lå på passagersædet, under kørslen.

Malte Larsen under samrådet om Postnord. Foto: ft.dk

Og det er ulovligt. Færdselsloven slår nemlig hårdt ned på uopmærksomhed i trafikken, særligt hvad angår brug af ikke-håndfrit elektronisk udstyr. Siden 2019 har det som udgangspunkt udløst både bøde og klip i kørekortet.

At det ikke er for sjov, illustrerer Rådet for Sikker Trafik på deres hjemmeside gennem adskillige videoer med uopmærksomme bilister, der bl.a. læser i papirer under kørslen.

Rådet for Sikkert Trafik opererer med flere forskellige typer uopmærksomhed i trafikken:

Visuel: Når du ser væk fra trafikken.

Kognitiv: Når du har tankerne et andet sted end trafikken.

Motorisk: Når du slipper rattet med en eller begge hænder.

Auditiv: Når du lytter efter andet end trafikken.

Godt lydanlæg

Malte Larsen siger da også dagen efter samrådet til Ekstra Bladet, at han nu vil granske, om han kan 'blive et nummer bedre.'

- Jeg vil sige det på den måde, at jeg vil da gå i mit lønkammer og finde ud af, om det er en fornuftig måde at håndtere det på.

- Overvejede du ikke, om du var opmærksom nok?

- Det har jeg sgu ikke tænkt videre over i går. Jeg har kun tænkt i håndfri løsninger - ikke i andet.

- Hvad benyttede du under kørslen?

- Jeg brugte både papirer, og en enkelt note havde jeg ikke fået printet ud, så der benyttede jeg en iPad, siger Malte Larsen, som under samrådet følte, at der var styr på situationen:

- Jeg har jo et skidegodt lydanlæg i min bil. Og så sidder telefonen oppe i holderen. Så jeg har jo egentlig følt, at jeg var fuldt med. Men det kan da godt ske, at det skal lede mig frem til, at jeg bliver et nummer bedre.

- Hvad vil du så gøre nu?

- Hvis jeg er ude i noget, jeg ikke må, så er det en praksis, jeg skal holde op med. Men jeg har ikke tænkt videre over det.

- Jamen, vi er her jo for at hjælpe ...

- Ja, det er godt, siger Malte Larsen, som efterfølgende oplyser til Ekstra Bladet, at han nu vil kontakte politiet for at få helt styr på situationen.