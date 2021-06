DR 'fyrede' skræk-dirigent ... og gav ham æres-titel

Fyret for dybt krænkende adfærd. Men med en ærestitel som tak for indsatsen.

Så kort kan DR's beslutninger i sagen om Tage Mortensen, den afdøde dirigent for public service-udbyderens pigekor, opsummeres.

Ekstra Bladet kan nu fortælle, at Tage Mortensen, i 2000 blev besmykket med en titel som æresdirigent, da han efter 34 års lederskab af pigekoret blev bedt om at forlade sin post.

Efter Ekstra Bladets og Politikens nye afsløringer af seksuelle krænkelser af mindreårige korpiger og dybt grænseoverskridende adfærd over for koret som helhed lyder det nu fra daværende generaldirektør Christian Nissen, at DR allerede dengang var bekendt med Tage Mortensens tilbøjeligheder.

Det var årsagen til, at man opsagde ham som kordirigent efter bl.a. forældreklager, lyder det.

Æres-dirigent

Men den dengang 68-årige kor-legende blev smidt ud af Radiohuset på Rosenørns Allé med både titel som æresdirigent og to hyldestkoncerter som konklusion på 'fyringen'.

Det viser medieomtale af Tage Mortensens sidste gerninger som kordirigent.

I december 2000 skrev Jyllands-Posten således:

'Ved DR Pigekorets traditionelle julekoncerter lørdag og søndag kl. 15.00 i Radiohusets Koncertsal overdrager den legendariske korchef, Tage Mortensen, taktstokken til 40-årige Michael Bojesen, som i 1989 blev kåret til Årets Kordirigent. Tage Mortensen har ledet Pigekoret i 34 år og fortsætter som æresdirigent, når skiftet træder i kraft efter nytår.'

Efter afsløringer i Politiken og nu Ekstra Bladet ved vi, at både Mortensen og Bojesen har påført de dengang unge korpiger dybt krænkende oplevelser, hvoraf flere ligner deciderede seksuelle overgreb.

I andre artikler fremgår det, hvordan de to klassiske julekoncerter med Pigekoret var iscenesat, så 'der vil blive taget behørigt afsked med Tage Mortensen.

Hyldet i radioen

Som yderligere tegn på, at DR ikke skammede sig synderligt over deres kor-dirigents adfærd og fyring, blev der også på P2musik og DR Klassisk i december 2000 lavet et portræt af Tage Mortensen i forbindelse med, at han stoppede i koret. Dette blev genudsendt ved Tage Mortensens død i maj 2001.

Senest står en lang række tidligere kormedlemmer frem i Ekstra Bladet fredag og fortæller om deres oplevelser med Tage Mortensen. Herunder hvordan han havde et ekstremt seksualiseret sprogbrug, kunne finde på at nive pigerne i brystvorterne og uinviteret kyssede enkelte af dem på halsen eller munden trods deres unge alder og hans autoritetsforhold til dem.

Direktør: Uforståeligt

Direktør for DR Kultur, Børn og Unge Henrik Bo Nielsen kalder i dag beslutningen om at gøre Tage Mortensen til æresdirigent for uforståelig.

- Det forekommer også uforståeligt, at man med den ene hånd fortæller i pressen i dag, at man afskedigede manden, men på den anden side sender ham ud af døren med en æresdirigent-titel. Jeg kan godt forstå, hvis det virker meget, meget mærkeligt på de piger, der var i koret dengang. Det virker i hvert fald mærkeligt på mig, siger han til Ekstra Bladet.

DR har i april igangsat en ekstern advokatundersøgelse af krænkelserne i pigekoret.

Væmmelse

Tidligere generaldirektør: Han blev fyret

Tidligere generaldirektør i DR Christian Nissen. Foto: Claus Lunde

Ifølge den daværende generaldirektør i DR, Christian Nissen, blev Tage Mortensen i 2000 fyret for sin adfærd over for medlemmer af pigekoret.

Ifølge den tidligere generaldirektør kendte de krænkede piger og deres forældre til årsagen bag fyringen, men offentligheden fik ikke det store at vide, fordi 'der var tys-tys med det, der havde med underlivet at gøre.'

Sådan lyder det i et interview med Ekstra Bladet.

- Hvordan hænger det sammen, at Tage Mortensen bliver æresdirigent og hyldet, samtidig med at han bliver fyret for krænkelser?

- Nogle af pigerne elskede ham. Han var højt, højt værdsat. Der var også nogle, der lavede et veterankor med Tage Mortensen som dirigent, indtil han døde. Samtidig var der også nogle, der havde forfærdelige oplevelser med ham. Det var de klager, som vi nåede frem til. Så der var mange blandede følelser omkring det, siger Christian Nissen til Ekstra Bladet.

- Uanset den her sag, som førte til hans afskedigelse, så havde han gjort en kæmpe indsats for dansk musik og pigekoret. Var det ikke for ham, så havde pigekoret ikke eksisteret i dag. Så det er sådan en blanding af, at vi gennemførte afskedigelsen, men vi gav ham også den ære, der trods alt tilkom ham. Sådan er det med mange ting i livet, de gælder ikke kun inden for MeToo, det gælder for meget andet, også i journalistik, at der er nogle, der laver ting, der er fantastiske, samtidig med de måske er nogle slemme typer.

- Men grunden til fyringen kom jo ikke rigtig frem? Man fik jo det her glansbillede af Tage Mortensen.

- Nu siger du glansbillede. Et glansbillede er normalt noget, der viser noget, som ikke var der. Han havde gjort en indsats, og det var værd. Og derfor var det også en svær beslutning. Altså du havde jo fuldstændig det samme med, at der var folk, der var bøsser, øhh, og som gik meget skjult med det. Nogle blev fyret og udsat for alt muligt. Men det var ikke noget, der blev blæst ud i offentligheden. Det hører nyere tid til.

- Kan du forstå, at der er nogle, der måske synes, det er lidt spøjst, hvis de har oplevet krænkelser?

- Ja, det tror jeg, du har ret i. De fik jo en tilbagemelding. Det var ikke af mig, men nogle af dem, der havde med sagens afklaring at gøre, talte med forældrene. Så det var ikke bare sådan noget, vi fuldstændig lukkede ned for.

- Men dengang kom årsagen til fyringen jo ikke frem?

- Jo, altså jeg var ikke i tvivl om, at dem, der havde klaget, ikke var i tvivl om, hvordan det hang sammen. Men i offentligheden har du ret, det var ikke noget, vi smed ud.

- Og hvorfor ikke det?

- Jamen, det gjorde man ikke dengang. Der var tys-tys med det, der havde med underlivet at gøre, havde jeg nær sagt. Både når det gælder homoseksualitet, og når det gælder sådan noget som det her. Så det var helt givet, at det formentlig var blevet behandlet på en anden måde, hvis det var sket for et halvt år siden.

- Og så tænk på, hvad der er sket med Jes Dorph og en række andre, hvor det kommer frem nu og blæst ud i fuld offentlighed. Det gjorde man ikke dengang. Altså i det hele taget kan man sige, at det var meget usædvanligt, at det overhovedet førte til en afskedigelse. Flere andre steder tyssede man det ned og gjorde ikke noget ved det. Det gælder også den katolske kirke.

- Så den eneste grund til, at han blev afskediget dengang, var kun forældreklager?

Nej, som du kan forstå i Politiken, så var der også en erkendelse i DR’s musikafdeling, som ikke ville spille Pigekorets musik, fordi kvaliteten var blevet for lav. Det var gået ned ad bakke, og der var nogle, der mente, at det skulle nedlægges. Og der var nogle, der mente, at der skulle ske noget andet. Og det var så grunden til, at vi ansatte Michael Bojesen.