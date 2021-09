DR i panik: Fjerner interview med DF-legende

Radioprogrammet 'Slotsholmen' er blevet taget ned fra DR's hjemmeside, efter Marie Krarup har kritiseret DR for at interviewe hendes far, som er ramt af Alzheimers sygdom

DR har valgt at trække denne uges udgave af det politiske magasinprogram 'Slotsholmen' tilbage. Det sker, efter public service-giganten er blevet kritiseret for at have interviewet den 83-årige DF-nestor Søren Krarup om forfaldet internt i Dansk Folkeparti til radioprogrammet.

Søren Krarup er ifølge et Facebook-opslag fra datteren Marie Krarup (DF) ramt af Alzheimers sygdom, den frygtede neuro-degenerative sygdom, som er skyld i to ud af tre demenstilfælde herhemme.

'Min far, Søren Krarup, bliver lige nu bedt af journalister fra DR om at forholde sig til Dansk Folkepartis situation. Jeg har bedt dem lade være med at henvende sig, eftersom min far desværre har en Alzheimer-diagnose,' skriver Marie Krarup bl.a. på Facebook.

'Det er ikke rimeligt at bruge en person i den tilstand i politik. Derfor bør DR naturligvis ikke bruge optagelsen. Det er svært nok i forvejen for ham selv og de pårørende at skulle leve med en sådan diagnose.'

'Slotsholmen' fra i dag er ikke at finde på DR's hjemmeside.

Marie Krarup delte allerede torsdag formiddag sit opslag om, at DR skulle lade være med at bringe interviewet om de massive interne problemer i partiet, hvor Søren Krarup i mange år var folketingsmedlem og bærende kraft.

Gik hurtigt

Men da var det allerede for sent, da programmet blev foretaget live på P1. Senere blev det også lagt op i programmets podcast på dr.dk.

DR's presseafdeling oplyser til Ekstra Bladet, at man først efterfølgende blev bekendt med Marie Krarups indvending, hvorefter programmet i al hast blev fjernet fra hjemmesiden.

- Vi var på ingen måder klar over, at Søren Krarup havde en Alzeimer-diagnose, da vi gennemførte interviewet. Vi vidste heller intet om det, da vi bragte interviewet på P1 torsdag formiddag. Havde vi haft denne viden – eller den mindste mistanke i den retning - ville vi have handlet anderledes, siger redaktionschef Michael Elsborg til Ekstra Bladet.

- Da vi efter udsendelse bliver kontaktet af hans datter Marie Krarup, beslutter vi, at interviewet ikke viderebringes på andre af DR’s platforme, ligesom det vil blive taget ud af podcastudgaven af 'Slotsholmen'.

Marie Krarup oplyser på Facebook, at hun er tilfreds med DR's beslutning.

Lige nu er resten af 'Slotsholmen'-programmet fortsat ikke at finde på dr.dk. Ifølge DR Presse er det uvist, hvornår og om programmet for denne uge bliver gjort tilgængelig i en tilrettet form.

Pressechef beder om ro

Efterfølgende har Dansk Folkepartis pressechef, Jesper Beinov, valgt at udsende en pressemeddelelse, hvor partiet på vegne af familien beder alle medier om, at 'I helt afholder jer fra at kontakte ham.'

