DR-profil begik kæmpe etikbrøler i Messerschmidt-sag

Det er langt over alle etiske grænser for journalistik, at DR's EU-korrespondent Ole Ryborg delte sit research med EU's antisvindelenhed Olaf i sagen om Morten Messerschmidts brug af EU-midler.

Sådan siger en stribe eksperter til Berlingske, efter at avisen har fået en afhøringsrapport af Ole Ryborg fra Olaf op under neglene.

- Det her kan hverken forklares eller forsvares. Han er gået langt over grænsen og har gjort sig selv og DR til part i sagen, siger John Hansen, tidligere mangeårig leder af Foreningen for Undersøgende Journalistik i Danmark til avisen.

Morten Messerschmidt blev i 2022 frikendt i sagen af Retten i Lyngby.

Delte alt

Den tre sider lange afhøringsrapport, der dokumenterer et møde mellem Olaf og Ole Ryborg i 2016, viser, at DR-journalisten under mødet afleverede sin research, tilbød at indhente information til Olaf og afslørede egne kilder over for myndighden.

Og gjorde det under forudsætning af, at det ikke kom frem, at det var ham, der havde leveret informationerne.

- Det her sætter spørgsmålstegn ved, hvad motivationen er for journalisten: Vil man fortælle en god journalistisk historie, eller vil man bidrage til undersøgelsen af en politiker, siger forskningslektor ved Danmarks- Medie og Journalisthøjskole Roger Buch til Berlingske.

Meld- og Feld

Det var i 2016, at sagen begyndte at rulle. DR og Ekstra Bladet kunne fortælle, at Dansk Folkeparti uretmæssigt havde brugt EU-midler på en lang række ting, eksempelvis danske politiske kampagner.

Dansk Folkeparti endte med at betale millioner tilbage til EU efter selv at havde undersøgt forholdene.

Der blev dog senere på anledning af Olaf rejst en straffesag i Danmark for misbrug af lige under 100.000 kroner, der var gået til en EU-konference afholdt samtidig med Dansk Folkepartis sommergruppemøde i 2016.

Her endte Morten Messerschmidt med at blive frikendt.

En klar fejl

DR's chefredaktør, Thomas Falbe, siger til Berlingske. at der er tale om en klar fejl:

- Det var en klar fejl, og jeg har indskærpet vores retningslinjer. Men vores intention har aldrig været at deltage i en efterforskning.

- I vores optik var der tale om en baggrundsbriefing, hvor vi kunne få be- eller afkræftet, hvorvidt Olaf efterforskede de dele af sagen, som vi arbejdede med. Men Olaf har åbenbart skrevet et fyldigt referat af det hele, som nu bliver genstand for offentligheden. Det er jeg rigtig ked af.

Han siger dog også, at den journalistik, der har været bragt om sagen, har været baseret på solid dokumentation.

- Der er på intet tidspunkt rejst spørgsmål ved de faktuelle forhold, vi har lagt frem, siger han.

Troede det var hemmeligt

Ole Ryborg har på Facebook kommet med sin udlægning af, hvad der skete.

Her beskriver han i et langt opslag, at han havde bedt om et officielt interview med Olaf, der efterfølgende tilbød en baggrundssnak med Olaf's efterforskere.

- Det var min klare forventning, at der var tale om et off-the-record-baggrundsmøde af den slags, som journalister i Bruxelles oplever hver eneste uge. Formålet med mødet var at undersøge i hvilket omfang de historie, som DR undersøgte og var på vej med, var en del af Olaf's efterforskning, skriver Ole Ryborg.

Det til trods, så erkender Ole Ryborg, at han gik for langt til mødet med Olaf's efterforskere.

- Jeg skulle ikke have spurgt ind til så mange emner, og jeg skulle f.eks. ikke have ladet efterforskerne få et billede, selv om der var tale om et billede som var offentligt tilgængeligt på Facebook. Når jeg ser de noter, som Olaf´s efterforskere har taget ved mødet, så er der også ting, jeg ikke forstår og ikke kan genkende, skriver han.