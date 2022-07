Draghis fremtid hænger i en tynd tråd efter partiers boykot

Den italienske premierminister, 74-årige Mario Draghi, ser onsdag aften alligevel ud til at nærme sig et farvel til posten.

Det står klart, efter at tre partier i den italienske regeringskoalition onsdag aften afviste at stemme ved en tillidsafstemning om Draghis regering.

Godt nok vandt Draghi afstemningen med 95 mod 38 stemmer. Men tre partier havde altså på forhånd boykottet afstemningen.

Derfor forventes Draghi heller ikke at opfatte afstemningen som en sejr.

Draghi havde før afstemningen åbnet for at blive på posten, hvis han kunne sikre sig opbakning. Men den plan ser nu ud til at være forpurret af de tre partier Liga, Femstjernebevægelsen og Forza Italia.

Draghi indgav i sidste uge sin afskedsbegæring til Italiens præsident, Sergio Mattarella. Præsidenten afviste dog at tage imod den.

80-årige Mattarella insisterede på, at Draghi skulle fortsætte som premierminister og finde et nyt regeringsgrundlag.

I en tale til senatet onsdag formiddag gjorde Draghi det klart, at han var klar til at fortsætte, hvis han kunne vinde en tillidsafstemning. Det lykkedes teknisk set onsdag aften, men altså uden tre partiers stemmer.

Mario Draghi, der ikke tilhører noget parti, er fra flere sider blevet opfordret til at fortsætte på premierministerposten.

Det understregede han også selv, da han onsdag talte i parlamentet.

- Folkets støtte til regeringen er uden sidestykke og kan ikke ignoreres.

- Kravet om stabilitet betyder, at vi alle må bestemme os for, om det er muligt at genskabe en situation, som gør, at regeringen virkelig kan regere, lød opfordringen fra den italienske premierminister.

EU's italienske økonomikommissær, Paolo Gentiloni, kalder det 'uforsvarligt', at de tre partier boykottede tillidsafstemningen. Handlingen risikerer at 'skabe et stormvejr' i italiensk politik, tilføjer kommissæren.