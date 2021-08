Drama: Flere partier imod haste-indgreb i sygepleje-konflikt

Tre fjerdedele af Folketinget skal støtte et haste-indgreb for at stoppe sygepleje-konflikten nu. Og flere partier er imod

Både Enhedslisten, Dansk Folkeparti og løsgængerne i Frie Grønne modsætter sig et haste-indgreb i sygepleje-konflikten.

Det oplyser partierne til Ekstra Bladet onsdag aften. Det sker efter, at regeringen har annonceret, at man vil gribe ind og stoppe strejken.

Med de udmeldinger betyder det, at SF kan blive tungen på vægtskålen og bremse et haste-indgreb, fordi regeringen skal have opbakning fra tre fjerdedele af Folketinget til at kunne haste-behandle et indgreb.

Hvis flertallet ikke kan skaffes, vil puklen i sygehusvæsenet vokse yderligere.

SF svarede onsdag afventende på, om partiet vil blokere for en hurtig løsning på strejken.

Partiets gruppeformand, Jacob Mark, sagde onsdag aften, at SF først skal drøfte sin holdning i Folketings-gruppen.

'Yep'

Ekstra Bladet har spurgt Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup, om de modsætter sig et haste-indgreb.

Svaret på sms var: 'Yep'.

Sikandar Siddique fra Frie Grønne melder også, at deres tre løsgængere er imod et haste-indgreb. Han medgiver, at det er et problem for de ventende danskere i sygehuskøen. Men de står fast på, at der skal flere penge til sygeplejerskerne:

- Ja, det er problematisk, og netop derfor har vi en forventning om, at en samlet venstrefløj kræver, at der findes en pose penge, skriver Siddique i en sms.

Enhedslisten er også imod:

- Vi kommer ikke til at støtte et haste-indgreb for noget, sygeplejerskerne har stemt nej til to gange, siger sundhedsordfører, Peder Hvelplund til Ekstra Bladet.

- Hvorfor er I parat til at lade køen med syge danskere vokse?

- Man bliver nødt til at lytte til de råb, der kommer fra sygeplejerskerne. Og regeringen har kunne ende det her fra dag et, siger han.

Ifølge arbejdsmarkedsforsker Laust Høgedahl fra Aalborg Universitet kan konflikten trække langt ud, hvis der ikke kan skaffes flertal i Folketinget for en hastebehandling:

- Der skal tre fjerdedeles flertal til for en hastebehandling. Ellers skal man gennem den normale procedure med høringer og tre lovbehandlinger. Og med et lukket Folketing vil det jo tage tid, siger han.