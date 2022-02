Drama før møde: Kræver afstemning om DF-ledelse

DF-formand Morten Messerschmidt har en plan klar for partiets ledelse, men DF-profil kræver højst usædvanligt en afstemning - gerne hemmelig

Der er lagt op til drama på Dansk Folkepartis gruppemøde tirsdag.

DF-formand Morten Messerschmidt kommer med sin indstilling til en ny ledelse på Christiansborg, og nu vil integrationsordfører Marie Krarup - stik imod sædvane - kræve en afstemning.

- Selvfølgelig skal der være en afstemning. Gerne hemmelig, siger Marie Krarup til Ekstra Bladet.

Hvis kravet kommer igennem, skal Dansk Folkepartis 16 medlemmer af Folketinget hver især tage stilling til den nye formands plan.

Ekstra Bladet har spurgt til partiets regler for afstemning hos partisekretær Steen Thomsen, som ikke ønsker at svare på spørgsmålet.

Dropper Pia K

Pia Kjærsgaard er i forvejen fravalgt i Morten Messerschmidts magtkabale.

Den tidligere formand og partistifter er nemlig ikke med i den nye DF-formands indstilling til en ny gruppebestyrelse på Christiansborg, erfarer Ekstra Bladet fra flere centrale kilder.

Pia Kjærsgaard har ellers tidligere bebudet, at hun, hvis Messerschmidt vandt valget, var klar til atter at træde ind i ledelsen.

- Jeg vil gerne være den, der skal holde styr på tingene, for det tror jeg, folk savner. Den topstyring, vi tidligere har brystet os af, skal tilbage, så vi forhindrer, at tingene eksploderer, sagde Pia Kjærsgaard til Berlingske.

Trak i land

Senere trak partimoderen dog ønsket tilbage, hvis det kunne holde DF-profiler fra at melde sig ud af partiet.

- Jeg gør gerne det, at jeg ikke opstiller til gruppebestyrelsen, hvis de medlemmer - og det er indtil videre Liselott Blixt, Bent Bøgsted og Marie Krarup - trækker deres trusler tilbage om at forlade partiet, hvis Morten Messerschmidt bliver valgt, sagde Kjærsgaard.

Pia Kjærsgaard på vej ind til gruppemødet. Foto: Jonas Olufson

Ultimatum til Messerschmidt

Et medlem af Dansk Folkepartis gruppe i Folketinget, integrationsordfører Marie Krarup, har tidligere truet Morten Messerschmidt, hvis han gav Pia magt i partiet.

- Jeg vil gå, hvis Pia Kjærsgaard skulle få formel magt, sagde Marie Krarup til Ekstra Bladet.

- Hvis Pia Kjærsgaard får en ledende post i for eksempel gruppebestyrelsen, hovedbestyrelsen eller en indpiskerrolle, så er jeg skredet, og det vil jeg gætte på, at andre også kunne være fristet til, fortalte hun.

Ny gruppeformand

Morten Messerschmidt indstiller, at finansordfører René Christensen bliver ny gruppeformand, erfarer Ekstra Bladet fra flere kilder.

René Christensen støttede op om Morten Messerschmidt i formandsvalget og lagde tidligt sin holdning frem offentligt.

Dermed skubbes den mangeårige gruppeformand, Peter Skaarup, ned ad rangstigen i Dansk Folkeparti.

Flere kilder beretter, at Morten Messerschmidt og Peter Skaarup har holdt møde tirsdag forud for gruppemødet kl. 11.

Ekstra Bladet erfarer, at der også er en plads til Peter Skaarup og sundhedsordfører Liselott Blixt i DF-formandens indstilling til gruppebestyrelsen.

Liselott Blixt gik imod Morten Messerschmidt og pegede på Merete Dea Larsen som ny DF-formand.

Liselott Blixt på vej ind til gruppemødet tirsdag. Foto: Jonas Olufson

Samtidig indstiller DF-formanden, at skatteordfører Dennis Flydtkjær også får en plads i den nye gruppeledelse, erfarer Ekstra Bladet. Også han støttede Morten Messerschmidt som ny formand.

Her er DF-ledelsen

Dermed ser gruppebestyrelsen i DF således ud i Morten Messerschmidts indstilling: Morten Messerschmidt, René Christensen, Dennis Flydtkjær, Peter Skaarup og Liselott Blixt, erfarer Ekstra Bladet.

Formelt indstiller DF-formanden den nye gruppebestyrelse, og så er det op til folketingsgruppen at godkende. Flere regner med, at det sker tirsdag på gruppemødet. Der kan kræves afstemning, hvis et medlem ønsker det.

Pia: Ikke oprørt

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Pia Kjærsgaard, som har udtalt sig til Berlingske:

- Jeg bliver ikke en del af ledelsen, og det har jeg det meget, meget fint med. Jeg er overhovedet ikke hverken ked af eller oprørt over eller noget som helst, siger Pia Kjærsgaard:

- Min rolle i partiet har altid været stor, og det vil den fortsat blive ved med at være. Jeg sidder på udlændingepolitikken, på dyrevelfærd og på hele værdipolitikken. Det er ikke, fordi jeg mangler arbejde, siger hun.

