Drama i DF: Messerschmidt angriber Tulle

DF-formand Kristian Thulesen Dahl er under angreb fra egne rækker - blandt andre partiets næstformand, Morten Messerschmidt.

Det erfarer Ekstra Bladet fra flere centrale kilder, der beretter om tre interne møder i den seneste tid, hvor der har været heftig kritik af formanden og strategien, der skal øge opbakningen til det kriseramte parti.

På et aftengruppemøde på Christiansborg tirsdag i denne uge blev det så personligt, at Kristian Thulesen Dahl satte sin post på højkant, lyder det fra kilderne, som ønsker anonymitet af hensyn til deres karriere.

- Det var dramatisk, og formanden spurgte direkte om, der var nogen, som ville have en anden formand, siger en kilde om mødet.

Flere kritikere

En gruppe folketingsmedlemmer - heriblandt Alex Ahrendtsen, Dennis Flydtkjær, Hans Kristian Skibby og Marie Krarup - var frustrerede over partiets fortsat lave tilslutning - omkring seks procent - i meningsmålingerne.

Dansk Folkeparti ligger under resultatet fra katastrofevalget i 2019, og flere vil stemme på konkurrenten Nye Borgerlige, hvis der var valg i morgen.

Utilfredsheden går på formandens initiativer på blandt andet sociale medier, som ikke ser ud til at virke. Hvad er Kristian Thulesen Dahls plan for fremgang til partiet, spurgte flere medlemmer.

Tulle tog ordet

Det fik DF-formanden til at tage ordet. Hvis en større del af folketingsgruppen ville have en anden formand, så skulle de sige til, så man kunne overdrage magten ordentligt, lød budskabet fra Kristian Thulesen Dahl ifølge flere partifæller.

Ingen i Dansk Folkepartis gruppe var dog klar til at kræve formandens afgang, mens de kiggede ham i øjnene.

Men flere fortsatte de kritiske røster, og det blev blandt andet foreslået, at tage debatten igen til sommergruppemødet. Det afviste Kristian Thulesen Dahl ifølge flere kilder.

- Det var en markant udvikling, men jeg mener, at Kristian Thulesen Dahl kom styrket ud. Dem, der vil have en ny formand, kendte ikke deres besøgelsestid, siger en central kilde i Dansk Folkeparti.

Liselott Blixt og René Christensen forsvarede DF-formanden. Til sidst vendte øjnene sig mod næstformand Morten Messerschmidt, som indtil nu havde holdt sig i ro. Næstformanden talte tilsyneladende konflikten ned.

Messerschmidt til angreb

Morten Messerschmidt var dog anderledes kritisk på to møder i slutningen af januar i år, erfarer Ekstra Bladet.

På et møde i partiets hovedbestyrelse 25. januar nævnte Morten Messerschmidt en række forslag, som Kristian Thulesen Dahl havde sagt nej til, fortæller kilderne.

Næstformanden ville gerne have været på turné rundt i baglandet for at arbejde på et politisk program, sådan som Dan Jørgensen (S) gjorde for Socialdemokratiet.

Morten Messerschmidt havde også foreslået, at man hyppigere brugte Pia Kjærsgaard til politiske meldinger, ansatte studentermedhjælpere og oprettede et koordinerende udvalg.

Flere gik med

Angrebet fik ekstra styrke, da EU-parlamentariker Peter Kofod stemte i. Han var enig med næstformanden.

Der var også lavet forkerte ansættelser og en fejlslagen strategi på sociale medier var skyld i partiets ringe forfatning, fortalte Peter Kofod ifølge flere kilder.

Og så var talentudviklingen ikke på plads. Fremtidens folk forlod partiet, lød det fra Peter Kofod, som satte flere navne på, erfarer Ekstra Bladet.

Kristian Thulesen Dahl svarede blandt andet på kritikken med, at vælgerne ville komme tilbage, når corona-pandemien var ovre. Så ville tingene igen blive normale i dansk politik, lød det angiveligt.

Rystet Tulle

Flere kilder beskriver DF-formand Kristian Thulesen Dahl som 'rystet' efter mødet. Gruppeformand Peter Skaarup havde ikke taget formanden i forsvar, selvom han var blevet opfordret til at deltage i debatten på mødet.

Dagen efter - 26. januar - var der aftengruppemøde, hvor Morten Messerschmidt gentog angrebet. Nu havde han også lavet en liste med forslag til forbedringer, som han afleverede til formanden.

Også her luftede flere medlemmer af DF-gruppen kritik af formandens plan for genrejsning af partiet.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Kristian Thulesen Dahl eller andre i partiets ledelse.