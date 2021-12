Drama i kommissionen: Over-spindoktor i krydsild

Magnus Heunickes noter er blevet genstand for et drama i Minkkommissionen.

Udspørger Jakob Lund Poulsen går hårdt til Statsministeriets stabschef, Martin Justesen.

Han vil vide, hvorvidt han har drøftet de håndskrevne noter lavet af Magnus Heunicke med Barbara Bertelsen og Mette Frederiksen siden i fredags, hvor noterne kom til offentlighedens kendskab.

I første omgang afviser Martin Justesen at svare på spørgsmålet. Derfor går han ind i et tilstødende lokale med sin bisidder for at drøfte, hvorvidt han skal svare.

Tilbage i lokalet vælger Martin Justesen alligevel at besvare spørgsmålene om sine snakke med sine overordnede i Statsministeriet den seneste uges tid.

Men først kommer hans bisidder; Hanne Rahbæk, med en skarp replik:

- Det er en unødig mistænkeliggørelse af min klient. Det lå både i tonefaldet og den måde, du formulerede det på, siger hun med henvisning til udspørger Jakob Lund Poulsen.

Erkender

Martin Justesen erkender tilbage i vidneskranken, at han har talt med både Barbara Bertelsen og Mette Frederiksen om noterne.

Men han beskriver samtalerne som overfladiske. Med henvisning til sine samtaler med Barbara Bertelsen siger han:

- Vi drøftede, at noterne var blevet sendt ind lidt sent, og det indtryk, de gav.

- Der er nogle ting, jeg ikke kan genkende, som jeg også har fortalt her.

- Jeg synes ikke, det er unaturligt, at man drøfter med kolleger og venner de ting, som kommer frem i kommissionen, siger han og fortsætter blandt andet:

- Det var nyt for mange af os, der var de her noter. Så jeg ved ikke, om nogen tog et initiativ (til at tale om noterne, red.).

- Barbara og jeg taler på daglig basis om alt muligt.

Også talt med Mette F.

Martin Justesen erkender, at han også har talt med Mette Frederiksen den seneste uge om noterne.

- Jeg taler løbende med statsministeren – også om de afhøringer, der finder sted, siger Martin Justesen.

- Så du har talt med statsministeren om de noter?

- Ja, men ikke mere, end at vi løbende taler sammen.

Ikke koordineret

Martin Justesens bestyrtede bisidder vil vide, hvorvidt Martin Justesen har koordineret sin forklaring i kommissionen med kolleger i Statsministeriet.

Det afviser Martin Justesen blankt.

- Har I talt om materien på mødet 3. november (2020 i regeringens Koordinationsudvalg, hvor beslutningen om at aflive alle mink blev truffet, red.)?

- Nej, overhovedet ikke. Snakken har været, at der er kommet noter frem, svarer Martin Justesen sin bisdder, Hanne Rahbæk.

Mette Frederiksens bisidder; Lars Kjeldsen, blander sig også i afhøringen. Han vil også vide, hvordan Martin Justesen har drøftet noterne med hans klient.

- Jeg har ikke haft detaljerende drøftelser om de noters rækkefølge og den slags. Men selvfølgelig har vi talt om, at noterne kom ind lidt sent og så videre, siger Martin Justesen.