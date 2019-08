Drama i Venstre: Kristian Jensen vil blive, men tager kritik 'til efterretning'

Venstres næstformand, Kristian Jensen, er blevet banket på plads på Venstres sommergruppemøde, efter han i et interview har undsagt Lars Løkke Rasmussens SV-drøm.

På et pressemøde siger Kristian Jensen, at mange i Venstre har været stødte over hans fremfærd. Og at han tager kritikken 'til efterretning'.

- Jeg kan forstå, at der er rigtig mange i gruppen, der syntes, at den analyse, jeg delte med Berlingske Tidende, burde jeg have delt med gruppen. Det tager jeg til efterretning.

Det fremgår af et pressemøde fra Venstres sommergruppemøde på Kragerup Gods ved Kalundborg.

Claus Hjort kræver Jensens afgang

På pressemødet undgår Venstres formand Lars Løkke Rasmussen samtidig at udtrykke opbakning tilKristian Jensen som fortsat næstformand, da han bliver stillet spørgsmålet, om han er enig i Claus Hjort Frederiksens opfordring til Jensen om, at han skal trække sig.

Her erkender Lars Løkke Rasmussen også, at der har været drama under partiets sommergruppemøde.

- Lad os bare være ærlige: Det har slået lidt gnister, lyder det fra Lars Løkke Rasmussen.

Søger genvalg

Kristian Jensen understreger, at han dog vil søge genvalg som næstformand på partiets landsmøde til november.

- Jeg har tænkt mig, hvis landsmødet vil at søge genvalg som formand, siger Kristian Jensen.

- Jeg ser ingen grund til, at der skal skiftes ud på formandsposten eller næstformandsposten i Venstre, siger Kristian Jensen videre.