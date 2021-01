Drama på hemmeligt møde: Truede med at vælte regeringen

Hvis et af de 25 danske børn i fangelejrene i Syrien mister livet, er S-regeringen færdig.

Så direkte lød truslen fra Morten Østergaard, da han som politisk leder af Radikale Venstre deltog i et fortroligt møde i Udenrigsministeriet 18. februar 2020.

Det erfarer Ekstra Bladet på baggrund af samtaler med flere af deltagerne.

Mødet blev afholdt i Eigtveds Pakhus i Udenrigsministeriet. Her skulle blandt andre udenrigsminister Jeppe Kofod, justitsminister Nick Hækkerup og cheferne for PET og FE orientere regeringens støttepartier om situationen med de danske kvinder og børn i Syrien.

Mødet endte dog med at udstille den afgrundsdybe politiske uenighed.

Ingen mobiler

Mødet kom, efter at især Enhedslisten og Radikale Venstre siden regeringsskiftet i sommeren 2019 havde forsøgt at presse Mette Frederiksens regeringen til at hjælpe børnene hjem.

Politikerne skulle have en gennemgang af de konkrete sager om de danske kvinder og børn i fangelejrene al-Hol og al-Roj, som bliver kaldt 'Europas Guantanamo'. Alle deltagere skulle derfor aflevere deres mobiltelefoner ved indgangen.

En af deltagerne beskriver dog mødet som 'en narresut', da de kun fik overordnede svar og meget lidt at vide om sagerne. Flere spekulerer i, at mødet i høj grad handlede om, at regeringen gerne ville signalere, at man inddrog støttepartierne, men at de reelt ikke fik nogen indsigt.

Jeppe Kofod brugte anledningen til at forsvare regeringens linje. Han forklarede, at kvinderne havde vendt Danmark ryggen, og at det var deres ansvar, at deres børn nu var endt i fangenskab på ubestemt tid i Syrien.

Udenrigsminister Jeppe Kofod ønsker ikke udtale sig om Morten Østergaards trusler. Foto: Anthon Unger

PET afslørede vurdering

Kilder oplyser til Ekstra Bladet, at der var en anspændt stemningen i lokalet.

Især efter PET fortalte, at efterretningstjenestens vurdering lød, at børnene ikke udgjorde nogen trussel mod Danmark. Derimod kunne de på sigt blive farlige, hvis de blev for længe i lejrene og udsat for radikalisering.

PET-vurderingen var ny for støttepartierne, da den blev nævnt på mødet i februar 2020. Men den var langtfra ny for regeringen.

Som Ekstra Bladet tidligere har afdækket, fik regeringen nemlig allerede PET's vurdering af børnene i 2019. Den blev af indtil videre ukendte årsager holdt hemmelig frem til marts 2020, hvor PET offentliggjorde sin trusselsvurdering.

Truede med at vælte regeringen

Flere politikere kritiserede regeringen for at holde fast i den stramme linje med henvisning til PET's vurdering.

Det fik Morten Østergaard til at rette en direkte trussel mod Mette Frederiksens regering.

- Det var oppe i et toneleje, hvor man spidser ører og husker det bagefter, siger en af deltagerne.

Østergaard krævede, at Udenrigsministeriet skulle sikre sig, at de danske statsborgere ikke var i fare i lejrene.

Han slog i den forbindelse fast, at 'hvis I mister et af børnene, gør vi det til et kabinet-spørgsmål,' husker flere af deltagerne.

- Vi kan ikke støtte en regering, der lader danske børn dø i udlandet, sagde Morten Østergaard ifølge Ekstra Bladets kilder.

Siden er der dog ikke sket noget i sagerne.

Hverken Jeppe Kofod eller Nick Hækkerup ønsker ikke udtale sig om truslen.