Drama på internt møde: S-veteran skred i vrede

Efter at have leveret en bredside om topstyring forlod det mangeårige S-medlem Bjarne Laustsen i vrede et møde i folketingsgruppen

Det var en flok måbende socialdemokrater, der var samlet til møde i folketingsgruppen tirsdag i sidste uge.

Mødet havde ikke været i gang længe, og alligevel havde de allerede været vidne til et optrin, som fik dem til at tabe underkæben.

Som noget af det allerførste tog parti-veteranen Bjarne Laustsen ordet.

Og han var helt oppe i det røde felt, beskriver en lang række tilstedeværende, som Ekstra Bladet har talt med.

Der var beskyldninger om topstyring, og han krydrede bredsiden med, at han i protest ville give afkald på sin ellers tunge post som forsvarsordfører.

Herefter forlod Bjarne Laustsen kort og godt mødet.

Den 66-årige socialdemokrat, der første gang kom i Folketinget i 1992, var så gal i skralden, at flere kilder fortæller, de oprigtigt var i tvivl om, hvorvidt han helt havde tænkt sig at forlade partiet.

Partifællen Lennart Damsbo-Andersen fulgte i hælene på Bjarne Laustsen ud af lokalet. Efter at have taget en snak med ham kunne Damsbo-Andersen berette, at han trods alt kun havde frasagt sig forsvarsordførerskabet.

Lennart Damsbo-Andersen fulgte i hælene på Bjarne Laustsen. Foto: Nima Taheri/Ritzau Scanpix

Murren i krogene

Internt i partiet havde man godt nok set frem til, at der ville blive luftet en vis utilfredshed på mødet.

Det var nemlig på dagsordenen, at der skulle foretages en rokade blandt de socialdemokratiske ordførere. Den slags afstedkommer typisk en mærkbar skuffelse hos rokadens tabere.

Men at vredesudbruddet kom fra netop Bjarne Laustsen, vakte mildest talt undren. Det var nemlig slet ikke planen, at veteranen skulle være en del af ordførerkabalen. Men det blev han altså alligevel – frivilligt.

På kant med Bramsen

Flere af de kilder, Ekstra Bladet har talt med, peger på, at Bjarne Laustsen er kommet på kant med ministeren på forsvarsområdet, Trine Bramsen.

Der bliver nævnt, at kemien mellem den ældre Laustsen og den yngre Bramsen har været elendig. Men hvad der var den udløsende faktor for Bjarne Laustsen, står hen i det uvisse.

Flere socialdemokrater har dog bemærket, at han offentligt gik i rette med Bramsen, da hun som led i en større oprydning i Forsvaret ville flytte omkring 120 arbejdspladser fra Hjørring.

- Der skal selvfølgelig ryddes op i Forsvaret. Men jeg forventer, at Nordjylland bliver kompenseret, hvis man nu flytter arbejdspladser. Der skal kæmpes for hver eneste arbejdsplads, udtalte Bjarne Laustsen til Jyllands-Posten.

Forsvarsminister Trine Bramsen i selskab med statsminister Mette Frederiksen. Foto: Jens Dresling

Skulle handle hurtigt

Under alle omstændigheder stod den socialdemokratiske gruppeledelse i en situation, hvor der skulle handles hurtigt.

Umiddelbart efter mødet satte de sig sammen og forsøgte at udrede trådene. Her blev man enige om, at en anden S-veteran, Jan Johansen, skulle have den nu ledige post som forsvarsordfører.

Johansen havde mistet posten som kulturordfører som følge af rokaden og skulle derfor gerne kompenseres.

Bjarne Laustsen udpegede man som formand for Folketinget Beskæftigelsesudvalg. Et område, han som partiets tidligere arbejdsmarkedsordfører kender indgående. Tilbage i 2005 tog Helle Thorning-Schmidt denne post fra Bjarne Laustsen på grund af hans støtte til efterlønnen.

Men nu skal han altså igen arbejde sig med beskæftigelsesområdet. Om den udsigt udtalte Bjarne Laustsen sidste onsdag til Kanal Frederikshavn:

- Det er fint. Jeg har valgt det til og det andet (forsvarsordfører, red.) fra. Sådan er det. Det er jo også spændende at ryste posen og se, hvad der sker der.

Bjarne Laustsen har ikke yderligere at tilføje. Trine Bramsen har ingen kommentarer til sagen.