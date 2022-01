Drama på lukket møde: Højlydt skænderi

Bølgerne gik højt på Dansk Folkepartis første gruppemøde efter kaptajnskiftet til Morten Messerschmidt.

Partiets integrationsordfører, Marie Krarup, kolliderede med partimoder Pia Kjærsgaard i et højlydt skænderi, erfarer Ekstra Bladet fra flere tilstedeværende kilder, som ønsker af være anonyme.

Ekstra Bladet mødte Pia Kjærsgaard på gangen kort efter sammenstødet, og det var en tydeligt oprevet partistifter, som afslog et interview.

Krarup fyrede først

De to DF-kvinder har gennem den seneste tid sendt stikpiller til hinanden i medierne. Senest på vej ind til gruppemødet, hvor Marie Krarup mente, at Pia Kjærsgaard 'er en meget, meget, meget stor del af problemet' i Dansk Folkeparti.

- Det er klart, at vi ikke kan tolerere, at Pia Kjærsgaard bliver ved med at tale grimt om os i pressen, når vi andre har sagt til os selv, at vi gerne vil tage tingene internt, sagde Marie Krarup.

Det var - ifølge Ekstra Bladets kilder - Marie Krarup, som indledte angrebet på Pia Kjærsgaard på gruppemødet.

Den verbale slagside skulle have lydt nogenlunde som kort før til pressen uden for gruppeværelset på Christiansborg. Og det ville Pia Kjærsgaard altså ikke finde sig i.

'Ikke frit valg'

Datteren af den tidligere DF-kæmpe Søren Krarup var muligvis vrissen over Pia Kjærsgaards interview i 'Aftenshowet' på DR mandag.

Her gik Pia Kjærsgaard i rette med Marie Krarup, som efter nederlaget til sin foretrukne kandidat - Martin Henriksen - luftede tanken om at skifte politisk ståsted, 'hvis Inger Støjberg opretter et nyt parti'.

- Når man er et prominent medlem, har man også en forpligtelse, og man skal have respekt over for det parti, som man repræsenterer. Der er jo ikke frit valg på alle hylder. Det er der jo altså ikke, sagde Pia Kjærsgaard i 'Aftenshowet'.

Stikpille efter nederlag

Marie Krarup mente dog allerede lige efter afstemningen i Herning søndag, at Pia Kjærsgaards ageren har været dybt skadelig for Dansk Folkeparti.

- Jeg synes bare, det er pinligt. Jeg synes, Pia har været utrolig pinlig i den her valgkamp. Hun går og skælder andre folk ud, når man tænker, hvad hun selv har gjort for at undergrave det tidligere lederskab, lød det fra Marie Krarup.

Sms mig om Pia

Efter gruppemødet ville Marie Krarup gerne lægge låg på borgerkrigen. Altså hvis Pia Kjærsgaard også gjorde det.

- Der er en aftale om, at vi holder interne ting internt, og det synes jeg er rigtig fornuftigt, sagde Marie Krarup, som dog lige ville afslutte med en svirper.

- Så I kan jo sende mig en sms, hvis Pia går til pressen. Jeg vil holde interne ting internt, og det forventer jeg også, at Pia Kjærsgaard gør.

Hverken Marie Krarup eller Pia Kjærsgaard har ønsket at give en kommentar om skænderiet til Ekstra Bladet.