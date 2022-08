Drama på rådhuset: Knivene er trukket i Socialdemokratiet

Politisk ordfører Laura Rosenvinge har blandt andet i en intern mail undskyldt over for gruppen, men det har ikke dæmpet gemytterne

De skarpe klinger er fundet frem hos Socialdemokratiet på Københavns Rådhus.

Partiets politiske ordfører, Laura Rosenvinge, har nemlig gjort sig særdeles upopulær hos en større del af S-gruppen, efter hun af flere omgange er gået enegang i løbet af sommeren.

Kimen til konflikten i partiet er udtalelser, interviews og et debatindlæg i Politiken, hvor Laura Rosenvinge blandt andet langer ud efter det, hun mener, Socialdemokratiet er blevet: 'antistorby-, antiidentitetspolitisk, antiwoke socialdemokratisme', som hun skriver i debatindlægget.

Ekstra Bladet har talt med en række kilder i partiet, der er godt og grundigt vrede på den politiske ordfører. Ifølge kilderne er der både utilfredshed over indholdet i hendes kritik af partiet, men i særdeleshed over måden, det er sket på.

Den kritik blev fremlagt af flere på et internt møde, da den socialdemokratiske gruppe mødtes til seminar på videnscentret Energi & Vand i Roskilde i weekenden. Men der blev ikke truffet nogle beslutninger på mødet, og Laura Rosenvinge er stadig politisk ordfører til stor frustration for flere i partiet.

Har undskyldt

Allerede 2. august, og dermed to uger inden weekendens seminar, havde Laura Rosenvinge ellers forsøgt sig med en undskyldning for, at hun ikke orienterede gruppen på forhånd, inden hun udtalte sig.

Den sendte hun i en længere mail, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, til Borgerrepræsentationens ti S-medlemmer, forretningsudvalget og to repræsentanter fra henholdsvis ungdomspartiet DSU og den socialdemokratiske studenterforening Frit Forum.

'Jeg kan forstå, at nogle af jer har været utilfredse med de udmeldinger, jeg er kommet med over sommeren - og specielt den store kronik, jeg havde i Politiken i weekenden,' indleder hun mailen.

'Derfor vil jeg først og fremmest undskylde, at jeg ikke har orienteret jer om disse - særligt min kronik. I bagklogskabens lys kan jeg godt se, at det havde været på sin plads, så I var bekendt med indholdet på forhånd, og jeg er ked af, at nole af jer har følt jer taget på sengen,' skriver Laura Rosenvinge videre i mailen fra starten af august.

Balladen fortsætter

Men undskyldningen fik altså ikke lagt en dæmper på gemytterne, og da den utilgivende gruppe i weekenden mødtes, var det slet ikke et officielt punkt på dagsordenen, at de skulle drøfte Laura Rosenvinges udtalelser, lyder det.

Men det var første gang, gruppen var samlet efter ferien, og det fyldte så meget hos flere S-medlemmer, at det blev et tilbagevendende samtaleemne i både pauserne, og mens de alle sad samlet ved mødebordet.

Flere siger, at hun er gået ud over sine beføjelser som politisk ordfører, og de mener, at den tillid, de har vist hende ved at udpege hende som politisk ordfører, er blevet brudt.

Nogle går så langt som at sige, at hun bør træde helt af fra posten som politisk ordfører.

Ekstra Bladet har siden tirsdag forsøgt at få en kommentar fra Laura Rosenvinge til hele sagen og for at høre hende, om hun mener, kritikken fra gruppen er retfærdig. Hun er ikke vendt tilbage på henvendelserne.

'Smadderked af det'

Det er ikke kun internt i københavner-gruppen, at den gode stemning er krakeleret.

Så sent som tirsdag har Laura Rosenvinge 'liket' et mere end to måneder gammelt tweet, hvor hendes kampagneleder Martin Dover, spørger, hvem der vil være med til at samle ind til at føre en kampagne mod Socialdemokratiets folketingsmedlem og ligestillingsordfører, Lars Aslan.

- Det blev jeg smadderked af. Jeg havde jo ikke fantasi til at tænke, at jeg havde kollegaer, som offentligt opfordrer til at samle penge ind imod mig, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Laura Rosenvinge har 'liket' sin kampagneleders tweet, hvor han efterspørger donorer til en kampagne mod S-kollega Lars Aslan

Han anerkender, at der skal være plads i Socialdemokratiet til, at deres politikere kan komme med deres egen kritik af partiets tilstand.

- Men det her er rettet mod personer. Det er ministre og folketingsmedlemmer. Da jeg selv var politisk ordfører på rådhuset i København var vi også uenige med folketingsgruppen nogle gange, men Laura Rosenvinge diskuterer personer og ikke politik, lyder Lars Aslans syn på sagen.

Heller ikke 'liket' om indsamlingen til kampagnen mod Lars Aslan er Laura Rosenvinge vendt tilbage på.

