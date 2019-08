Drama til V-møde: Taget i smug-sms med Troels Lund

De sjællandske V-folk holdt onsdag aften rådslagning midt i Venstres store krise i almindeligvis anonyme Rønnede.

Stedet er nøje udvalgt af diplomatiske årsager, fordi det sikrer geografisk lighed midt i den temmelig vidtstrakte Region Sjælland.

Inde bag de lukkede døre gik bølgerne højt blandt de fremmødte.

Det vakte især opsigt, da en af Løkkes hårdnakkede støtter i forsamlingen Malene Snedgaard fra Faxe blev opdaget i at sende sms'er under mødet.

Troels på linjen

Opstandelsen blev kun værre, da det gik op for medlemmer af forsamlingen, at hun sms'ede med en af Lars Løkkes allierede i partiets top.

Specifikt med tidl. minister Troels Lund Poulsen, som i disse dage arbejder intenst på at holde Lars Løkke Rasmussen på posten som Venstres formand.

Sms-dialogen blev opdaget, fordi flere mødedeltagere kunne se telefonens skærm, og dermed hvem Malene Snedgaard kommunikerede med.

Venstre-kvinden fik ifølge Ekstra Bladets oplysninger læst og påskrevet, at det var et lukket møde. Flere mødedeltagere skældte hende simpelthen ud.

Ekstra Bladet har talt med Malene Snedgaard, men hun havde ikke tid til at tale. Og er ikke vendt tilbage på vores efterfølgende henvendelse.

Troels Lund Poulsen er ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelse.

Tæskeholdet

Troels Lund Poulsen er sammen med Lars Chr. Lilleholt, Jan E. Jørgensen, Ulla Tørnæs og partisekretær Claus Richter med på det, Venstre-kilder betegner som Lars Løkkes tæskehold.

De fem ligger i disse dage og ringer land og rige rundt for at få de oprørske Venstre-medlemmer til at bakke op om Lars Løkke. Men også flere folketingsmedlemmer fortæller, hvordan de har haft medlemmer af gruppen i røret.

Jan E. Jørgensen svarer med en morsomhed, da Ekstra Bladet pr. sms spørger til gruppens opringninger og strategi.

'Jeg kan fortælle så meget, at TDC har været nede på alle Folketingets telefoner.'

Lars Løkke, Ulla Tørnæs og Troels Lund Poulsen i Folketingssalen. Foto: Jens Dresling

Gravalvorlige miner fra Lilleholt og Poulsen. Foto: Jens Dresling

Spion-anklaget Løkke-mand

Det er ikke første gang under Venstre-dramaet, at Troels Lund Poulsens navn bliver fremhævet.

En række af Kristian Jensens støtter var nemlig i kølvandet på det dramatiske sommergruppemøde overbevist om, at han i en periode har fungeret som spion for Lars Løkke i Jensen-lejren.

Årsagen er, at Troels Lund Poulsen under sommergruppemødet pludselig kritiserede Kristian Jensen åbent. Han var eller hoppet med på Jensens hold i et opsigtvækkende B.T.-interview i maj 2018.

- Alt andet er dødbringende, lød det fra Troels Lund Poulsen dengang.

Troels Lund Poulsens skifte fra lejr til lejr og tilbage igen er blandt Ekstra Bladets Venstre-kilder en stående joke. Der er fart i bedetæppet.

Flertal på Sjælland kræver exit

Flere kilder bekræfter over for Ekstra Bladet, at et flertal blandt deltagerne på mødet i Region Sjælland hælder til en udskiftning i Venstres ledelse.

Men af hensyn til det mindretal, som støtter Løkke og Jensen, så vil Region Sjælland ikke gå offentligt ud med mistillid eller lignende til formandskabet.

I stedet vil regionen gøre sin indflydelse gældende på det hovedbestyrelsesmøde, som finder sted lørdag i Brejning uden for Vejle.

Det står samtidig klart, at Region Sjælland ikke ønsker at udtrykke offentlig opbakning til Lars Løkkes lederskab, selvom han er valgt i regionen.