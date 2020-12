Drama under møde: 'Enten går jeg eller Inger'

Det gik hedt for sig, da Venstres hasteindkaldte forretningsudvalg var samlet tirsdag aften.

Dagsordenen var ikke til at misforstå: Ville udvalgets medlemmer bakke op om formand Jakob Ellemann-Jensen eller næstformand Inger Støjberg?

Mødet forløb ligeså dramatisk, som dagsordenen lagde op til.

Nok var der overvældende opbakning til Ellemanns linje om, at Støjberg potentielt må en tur i rigsretten på baggrund af Instrukskommissionens beretning.

Tvisten bestod i stedet i, hvilke konsekvenser sagen burde have for Støjberg her og nu.

Ellemann ville nemlig af med Støjberg som næstformand.

'Enten går jeg, eller også går Inger', lød det - ifølge Ekstra Bladets oplysninger - benhårdt fra Ellemann.

Forinden havde flere af forretningsudvalgets medlemmer ellers luftet tanken om, at Støjberg kunne gå på orlov. Men det var altså ikke nok for Ellemann.

Sådan er det

Og sådan endte det. Efter mødet gik Støjberg til tasterne på Facebook og smækkede eftertrykkeligt med døren.

'Jakob Ellemann har i dag bedt mig om at gå af som næstformand for Venstre. Jeg forstår, at det bl.a skyldes hans manglende tillid til min linje i en række politiske sager.

En række medlemmer af Forretningsudvalget foreslog en orlov - men det var magtpåliggende for Jakob, at jeg skal gå helt af som næstformand nu. Det kommer som en overraskelse, at det er endt her, og at Jakob har bedt mig om at gå af som næstformand. Jeg havde gerne set det anderledes. Men sådan er det', lød det fra Strøjberg.

I sit Facebook-opslag benyttede Støjberg ikke ligefrem lejligheden til at garantere, at hun bliver i Venstre.

'Nu skal Venstre finde en ny næstformand. Sådan går det engang imellem i politik. Men uanset hvilke poster jeg bestrider, så skal I vide, at jeg kæmper for den politiske linje, som jeg ved, at I alle kender så godt', valgte hun blot at konstatere.

Åben krig

Forud for det dramatiske forretningsudvalgsmøde var gået et hæsblæsende forløb, hvor Støjberg havde ligget i åben krig med Jakob Ellemann.

Ellemann havde meldt ud, at Venstre ville bakke op om en mulig rigsretssag mod Støjberg, såfremt der findes grundlag for det.

Det fik Støjberg til at gå offentligt i rette med sin formand. Hun skrev således på Facebook, at hun var 'helt uenig' i Ellemanns linje.

Uopretteligt brudt sammen

Efter at de to forgæves havde forsøgt at nå til forsoning tidligere på tirsdagen, blev Venstres forretningsudvalg så hasteindkaldt til et møde kl. 19, hvor opgøret mellem formanden og næstformanden skulle stå.

Efter mødet lagde forretningsudvalget ikke skjul på, at forholdet mellem de to var i ruiner.

'Vi må konstatere, at der igennem længere tid har været vanskeligheder med samarbejdet mellem Venstres formand og Venstres næstformand, og der er ikke længere tillid mellem de to. Derfor er samarbejdet uopretteligt brudt sammen', lød det i en udtalelse fra udvalget.