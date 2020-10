Dramaet fortsætter: Kræver nyt krisemøde

Alle partier på Københavns rådhus udenom Socialdemokratiet indkalder Frank Jensen til et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget i næste uge.

Det sker efter et krisemøde i Socialdemokratiet i København, hvor Frank Jensen overlevede som overborgmester med overvældende opbakning fra sit københavnske bagland.

Ud over et nyt krisemøde kræver både Enhedslisten, Venstre, Radikale Venstre, SF, Alternativet, de konservative og DF samt Frie Grønne plus en løsgænger en uafhængig advokatundersøgelse af sagen om Frank Jensens krænkelser på Københavns rådhus.

Overlever krisemøde: Stor opbakning til Frank Jensen

Sisse Marie Welling, sundheds- og omsorgsborgmester (SF), siger til TV2 News, at man måske vil bede Frank Jensen om at søge orlov, mens advokatundersøgelsen bliver udarbejdet.

Advokatundersøgelsen skal ifølge Sisse Marie Welling omfatte perioden 1. Januar 2010 og frem til i dag.

Enhedslisten opfordrer også Frank Jensen til at søge orlov, så længe undersøgelsen pågår.

- Enhedslisten opfordrer Frank Jensen til at søge orlov så længe undersøgelsen pågår. På grund af sagernes alvorlige karakter og for at sikre en uafhængig undersøgelse, hvor det er trygt for eventuelle ofre at fortælle om deres oplevels, skriver Karina Vestergaard Madsen, der er grippeformand for Enhedslisten på rådhuset.