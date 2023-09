Dramaet lurer hos K - højspændt møde i aften

To brandvarme emner kan ikke undgå at komme på dagsordenen til de konservatives hovedbestyrelsesmøde i aften

I den seneste tid er der især to historier om de konservative, der har fyldt meget i medierne, og som partiet må forholde sig til på deres hovedbestyrelsesmøde i aften.

Først og fremmest er der den voksende uro og utålmodighed med partiledelsen i baglandet, som primært er affødt af elendige meningsmålinger, forkerte beslutninger og en fejlslagen fortælling.

Og så er der sagen om partiets europaparlamentsmedlem Pernille Weiss, som partiledelsen vil have kylet ud på grund af dårligt arbejdsmiljø, men som i kraft af en mindre oprørsgruppe fastholder at ville være spidskandidat for partiet.

Weiss dukker op

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger vil Pernille Weiss dukke op til aftenens møde, hvilket i sig selv kommer til at skabe et vist niveau af konflikt.

Hun vil formentlig gøre alt for, at partiledelsens planer om at holde hende væk fra kandidatlisten til valget næste år går i opløsning. Det spændende bliver, om nogen i hovedbestyrelsen vil støtte hende på mødet, eller om hun kommer til at stå alene med sit oprør.

Indtil videre har der i hvert fald - udadtil - kun været tale om en beskeden oprørsgruppe med relativt ukendte medlemmer.

Det har fået partiledelsen til at mane til besindelse og sige, at uroen er overdrevet.

Men uanset hvor meget partitoppen forsøger at glatte ud og sige, at der er styr på den konservative butik, bliver glasfacaden ved med at slå revner.

Som et anonymt konservativt folketingsmedlem sagde til Ekstra Bladet tidligere på ugen:

- Vi bliver nødt til at få taget hånd om det her, før det stikker af.

- Alle de her ting – både utilfredsheden med ledelsen og håndteringen af Pernille Weiss – bliver vi nødt til at få talt om med hovedbestyrelsen på fredag.

Koryfæer trækker knivene

Stemningen i partiet bliver ikke ligefrem bedre af, at en række konservative koryfæer også buldrer og brager med kritik af Papes linje i medierne.

Først var der tidligere formand Lars Barfoed. Så kom tidligere folketingsmedlem og generalsekretær Peter Sterup. Siden fulgte tidligere minister Jakob Axel Nielsen trop.

Og senest har John Wagner, tidligere generalsekretær for Det Konservative Folkeparti, skrevet en kritisk kommentar om partiet i Altinget, hvor han som mange andre kommentatorer forudser et vanskeligt landsråd for partiledelsen.

'Det står i øvrigt intet sted skrevet, at Det Konservative Folkeparti vil bestå for altid. Det afhænger af dem, der har fået betroet ledelsen, indtil andre må tage over,' skriver John Wagner blandt andet.

Partiets politiske ordfører, Mette Abildgaard, har for nylig sagt, at hun har mærket en vis utålmodighed i baglandet, men at der generelt er opbakning.

- Jeg mærker en generel opbakning til Søren som partiformand hos vores partimedlemmer. Men jeg mærker også en utålmodighed, som naturligvis bunder i, at vi elsker Det Konservative Folkeparti, og at vi ønsker partiet det bedste, sagde hun til Ritzau.