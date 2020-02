Dramaet spidser til: Nu er hun favorit til at afløse Elbæk

FØLG ALTERNATIVETS VALG AF NY LEDER HEROVER.

Opdateret klokken 19.14: Rasmus Nordqvist er ude af kampen om lederposten i Alternativet. Josephine Fock fik 599 stemmer og Theresa Scavenius fik 445 stemmer. De to går videre til tredje runde. Her bliver valget afgjort.

Jospehine Fock vandt også første afstemning om at blive ny leder for Alternativet med 567 stemmer.

Theresa Scavenius blev nummer to med 451 stemmer, Rasmus Nordqvist fik 403 stemmer, mens Sascha fik 216 stemmer.

Tidligere på dagen var Alternativets afgående leder, Uffe Elbæk, ét stort smil, da han lørdag eftermiddag ankom til Amager Bio.

I mere end seks år har han været først stifter og siden leder af Alternativet. Men nu er det slut. På Alternativets ekstraordinære landsmøde i København bliver hans afløser som leder lørdag fundet.

Selv om indflydelsen bliver mindre, så vejer lettelsen over at slippe lederansvaret højere, må man forstå på Elbæk.

Han vil ikke pege på en kandidat til at afløse ham:

- Jeg har lovet mig selv, at jeg har et stort, stort plaster foran munden. Det har jeg også efter klokken 20, når vi har en afgørelse.

- Til gengæld vil jeg så sige, at jeg glæder mig til at få min personlige politiske stemme tilbage. I seks år har jeg været en kollektiv stemme for Alternativet. Fra på mandag er jeg menigt medlem i Folketinget. Det glæder jeg mig til, siger Uffe Elbæk.

Elbæk vil blive i Alternativets folketingsgruppe. Her vil han sætte sig i spidsen for et kulturpolitisk projekt og kæmpe for øget demokrati i resten af valgperioden, siger han.

Han fortsætter desuden som ordfører for uddannelse og forskning, erhverv og iværksætteri.

Kandidater uden for Folketinget

Størstedelen af kandidaterne til at afløse Elbæk sidder dog ikke i Folketinget.

Faktisk er det kun Rasmus Nordqvist, der i dag er del af Alternativets folketingsgruppe. Josefine Fock og alle de øvrige kandidater skal i givet fald lede partiet fra en position uden for Christiansborg.

Dermed kan Alternativet havne i den lidt pudsige situation, at den tidligere stifter og karismatiske leder Uffe Elbæk sidder i Folketinget, mens den nye leder ikke gør.

Spørgsmål: Synes du, det er vigtigt, at en leder sidder i Folketinget?

- Jeg har selv anbefalet, at vi åbner op for, at den nye leder ikke behøver sidde i Folketinget. Men jeg vil samtidig sige, at det er ikke uden udfordringer at få en leder, der sidder uden for Folketinget. Det skal vi forsøge at håndtere professionelt, og det kan vi også godt.

Spørgsmål: Nogle mener, det vil være svært at overtage lederskabet efter dig, fordi du har fyldt så meget. Hvad siger du til det?

- Jeg tager det som et kompliment, siger Uffe Elbæk og griner.

- Forstået på den måde, at jeg synes, at en politisk leder skal fylde noget. Uagtet, hvem det er. Det vil være meget underligt, hvis man er politisk leder og ikke har en stærk offentlig profil.

- Men jeg har ingen problemer med at træde ned fra scenen. Jeg glæder mig til ikke at skulle vågne klokken halv syv og tjekke mails og presselister, og hvad ved jeg. Jeg glæder mig enormt til at starte på mandag.

Spørgsmål: Hvad er de største politiske resultater for Alternativet i din tid som leder?

- At vi diskuterer klima og demokrati, som vi gør i dag, er jeg hammer stolt af, siger Uffe Elbæk.

Han fortryder ikke, at han pegede på sig selv som statsministerkandidat frem for Mette Frederiksen op til valget sidste år. En beslutning, der måske kan have bidraget til Alternativets tilbagegang.

- Da vi træf beslutningen, var det den fuldstændigt rigtige, fordi Socialdemokratiet ikke ville give indflydelse på udlændingepolitikken, siger Elbæk.

