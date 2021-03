Dramatisk møde om Syriens-børn: Sagen kort

Et usædvanligt møde finder sted her til morgen.

Alle partilederne og én af der partifæller ventes at få oplysninger om, hvad der sker i sagen som de 19 danske børn i flygtningelejre i Syrien, som har udviklet sig til en varm kartoffel for regeringen og især udenrigsminister Jeppe Kofod.

På dagsordenen på mødet er en 'fortrolig orientering af sikkerhedsmæssig karakter', erfarer Ekstra Bladet.

Mødet finder sted efter en uge, hvor statsminister Mette Frederiksen har kæmpet indædt for sin udenrigsminister politiske tilværelse.

På hemmelige møder i Statsministeriet onsdag forsøgte hun at berolige sine støttepartier SF, Enhedslisten og Radikale Venstre.

Nu følger så en brede orientering af partilederne i Eigtveds Pakhus - som er nabo til Udenrigsministeriet. Flere ministre og topembedsfolk ventes at deltage fysisk eller via videoforbindelse.

Ualmindeligt åbent

Fortrolige sikkerhedsorienteringer finder sted, når regeringen ønsker at fortælle de politiske ledere om vigtige sikkerhedsspørgsmål. F.eks. hvis Danmark har været ramt af et terrorangreb eller når efterretningstjenesten har afværget et angreb.

Der har også tidligere været en orientering vedrørende terrortruslen fra de danske syrienskrigere i lejrene.

Men almindeligvis finder disse møder sted i ly for offentlighedens kendskab.

Denne gang er mødet med partilederne direkte afledt af Ekstra Bladets afsløringer af, at FE-papirer i efteråret påpegede, at de danske børn i lejrene risikerer at blive smuglet ud af lejrene. Konkret er det allerede sket for 30 børn fra andre lande.

De oplysninger har oprørt støttepartierne, som mener, de skulle have haft langt mere indsigt.

