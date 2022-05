Dramatisk sammenstød: Lød som 'skøre sæk'

'Skøre sæk'.

Det var ifølge Marie Krarup ordene, som Pia Kjærsggard tog i sin mund efter en debat i folketingssalen torsdag 21. april.

Det skriver Altinget.

- Pia hvæsede et skældsord efter mig. Det lød som 'din skøre sæk'. Jeg løb efter hende for at høre, om jeg virkelig havde hørt rigtigt. Men Pia trissede bare videre, siger Marie Krarup.

Emnet i folketingssalen var Rusland og danske elevers mulighed for at få SU i det krigsførende land. Løsgænger Marie Krarup har længe været ene om at forsøge at nuancere debatten om Ruslands rolle i krigen i Ukraine, og 21. april blev det tilsyneladende for meget for Pia Kjærsgaard.

Ekstra Bladet har torsdag morgen forsøgt at få en kommentar fra Pia Kjærsgaard om Marie Krarups anklage, men hun har foreløbigt ikke vendt tilbage.

Espersen blandede sig

Ifølge Altinget skulle Søren Espersen efterfølgende have konfronteret Pia Kjærsgaard.

Det mangeårige DF-medlem afviser at kommentere episoden, men bekræfter, at han opfordrede Pia Kjærsgaard til at tage et medansvar for situationen, og det faktum at en stribe folketingsmedlemmer har forladt Dansk Folkeparti.

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Angiveligt skulle episoden mellem de to DF-koryfæer have været ganske dramatisk, højrøstet og konfrontatorisk.

Skyttegravskrig

Balladen mellem Pia Kjærsgaard og Marie Krarup er ikke første gang, at de to medlemmer af Folketinget støder sammen. De seneste to måneder har der været våbenhvile, men i starten af 2022 var der åben krig.

En beskidt en af slagsen.

Da Morten Messerschmidt overtog formandsposten i Dansk Folkeparti var det med Pia Kjærsgaard som rådgiver, og det fik Marie Krarup op i det røde felt og til sidst til at melde sig ud af partiet.

Foto: Emil Agerskov

- Hvis Pia rådgiver Morten Messerschmidt til sine egne ledelsesmetoder med at skræmme med vredesudbrud og trusler, bliver det et helvede at være i DF, lød det fra Marie Krarup

Ekstra Bladet har siden det ekstraordinære årsmøde i DF, hvor Morten Messerschmidt blev ny formand, beskrevet den skånselsløse kamp mellem Krarup og resten af partitoppen.

Også andre DF-profiler har været utilfredse, og det kulminerede med en flugt fra Lise Bech, Bent Bøgsted, Karina Adsbøl, Hans Kristian Skibby og Liselott Blixt, der nu alle sidder som løsgængere på Christiansborg.