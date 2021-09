Droppede Folketinget: Løkke på betalt luksuscamping

Lars Løkke Rasmussen har endnu engang valgt tilværelsens ulidelige lethed over arbejdet i Folketinget. Reklamesøjle for luksuscamping

Først krydsede han Atlanten. Nu er turen så kommet til mere hjemlige himmelstrøg.

Lars Løkke Rasmussen har endnu engang fravalgt det politiske arbejde for i stedet at tjene penge på bijobberi.

I juni rejste han landet tyndt i en luksuriøs autocamper, som almindelige danskere ikke kan leje.

Som tak for hjælpen stillede den tidligere statsminister op som reklamesøjle for et østjysk firma, som sælger autocampere, Autocamp A/S.

Imens udeblev han fra møder i Det Udenrigspolitiske Nævn - det eneste udvalg, eks-statsministeren sidder i.

Lars Løkke fortæller, hvordan man styrer den fine vogn. Foto: Privat

Som tidligere statsminister havde Lars Løkke Rasmussen i en årrække det øverste ansvar for de danske soldater i Afghanistan.

Men i dagene for soldaternes endelige hjemrejse - og mens oplysninger om de enorme problemer i Afghanistan begyndte at flyde ind - befandt han sig langt fra kommandobroen. I en autocamper på skriverejse.

Rendyrket luksus

På YouTube og Facebook toner landets tidligere øverstbefalende frem på videoer, hvor han lovpriser campinglivet og især den autocamper, som firmaet ekstraordinært udlejede til eks-statsministeren.

- Det er rendyrket luksus. Man kunne flytte ind og bo her, jubler Lars Løkke.

Lars Løkke Rasmussen skriver ifølge videoerne en bog, der vil tage udgangspunkt i rejsen på de danske landeveje og hans møde med folk og fæ.

Camper-turen sluttede 23. juni efter to ugers roadtrip. 22. juni forlod den sidste danske soldat Kabul.

Kaos udbrød for alvor i Kabul i begyndelsen af august. Den militære tilbagetrækning fra Danmark og andre lande dannede grobund for stor usikkerhed for blandt andet de afghanere, som havde arbejdet for Vesten i løbet af de seneste tyve års indsats.

Nævnsmøder uden Løkke

Forløbet udløste en historisk evakuering af alle danskere og tidligere samarbejdspartnere i landet i løbet af august.

Men den tidligere statsminister forpassede muligheden for at bruge sin indsigt og erfaringer til eventuel gavn for danske soldater og politiske kolleger i en kritisk periode.

I løbet af de to uger, Lars Løkke var på camper-rejse, blev der afholdt tre officielle kalendersatte møder i Udenrigspolitisk Nævn.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger var det slet ikke muligt at deltage i møderne digitalt, da Landstingssalen, hvor de blev afholdt, ikke havde det fornødne tekniske setup.

Løkke: Fuldstændig ligegyldigt

Lars Løkke Rasmussen påpeger, at det var vigtigere for ham at møde danskerne end at sidde til møder i Udenrigspolitisk Nævn. Møder han på daværende tidspunkt vurderede som værende ligegyldige.

- Du har været commander in chief under den danske indsats som statsminister. 22. juni trak vi os ud efter 20 år - der kunne jo være opstået akutte problemer. Hvorfor var du ikke på broen?

- Jeg gjorde mig bekendt med dagsordenen og indholdet af det, som skulle diskuteres på det møde. Og det var ikke noget tema. Og det er jo trist, når vi kigger på det bagefter. Jeg vil ikke klandre regeringen. Jeg vil ikke deltage i personjagt. Koncerter, campingvogn og andet godt.

- Der var altså tre møder, mens du var væk ...

- Der var to møder og en teknisk gennemgang af den rapport om Syriens-børnene, som er et andet eksempel på, at jeg har brugt mit sæde i Udenrigspolitisk Nævn til at prøve og skabe et andet pres, end det mit gamle parti har gjort. Det har været skandaløst, så længe det tog at erkende, at vi har et ansvar for at hjælpe.

- Men den gennemgang var du så heller ikke til ...

- Det er også fuldstændig ligegyldigt. Den har jeg ikke brug. Jeg har indtaget stærke politiske positioner i sagen om de syriske børn, siger han.

- Forlaget har betalt, men det er slet ikke en camper, man kan leje normalt. Du må da også have en eller anden form for ære?

- Jeg har ære. Og jeg har den i behold. Spørgsmålet om den camper skal du rette til din kolleger. I er jo allesammen ansat i JP/Politikens Hus, hvor mit forlag hører til. Jeg har ikke noget at gøre med det.

- Det undrer mig, at du stiller op til de videoer?

- Det ved jeg ikke. Jeg overtager en autocamper. De gode folk spørger, om de må stille mig nogle spørgsmål, det har jeg det fint med. Ligesom jeg svarer på spørgsmål fra dig nu.

- Men du er vel ikke stillet op til de videoer for dine blå øjnes skyld?

- Jeg er stillet op, fordi det er forekommet mig helt naturligt, at det er en spændende måde at møde danskerne på. Det kan man bedømme relevansen af, når min bog kommer, siger Lars Løkke.

Solrun var med på camperturen halvdelen af turen, fortæller ægteparret på en YouTube-video. Foto: Privat

Umuligt for andre

Autocamps økonomidirektør, Torben Bechmann Anthony, oplyser, at de to ugers leje blev betalt af JP/Politikens Forlag. Prisen var 15.000 kroner.

Almindelige danskere kan normalt ikke leje firmaets autocampere. De er kun til salg. Men Autocamp A/S gør undtagelser i særlige tilfælde.

- Vi har enkeltstående tilfælde, når vi kører branding og promovering, siger økonomidirektøren.

Livsstilseksperten Flemming Møldrup optræder også med floromvunden tale på firmaets sociale medier.

JP/Politikens Forlag bekræfter, at de har betalt for leje af autocamper. Det 'er standard' at betale rejseudgifter i forbindelse med arbejdet på en bog, lyder det fra direktør Kim Hundevadt. Han kan dog ikke oplyse, hvor lejen er kommet i stand.

April 2021: Folketinget giver efter udvalgsbehandling i Udenrigspolitisk Nævn mandat til, at regeringen kan indlede tilbagetrækningen fra Afghanistan 25. maj 2021: Lokalt ansatte afghanere skriver et brev til den danske ambassadør med nødråb om hjælp: ‘Den seneste udvikling er i Talibans favør. Volden er steget overalt i landet' Juni 2021: Danske soldater trækkes løbende ud af Afghanistan 9. juni 2021: Lars Løkke tager på camper-tur 11. juni 2021: MØDE I UDENRIGSPOLITISK NÆVN - LØKKE UDEBLIVER 15. juni 2021: MØDE I UDENRIGSPOLITISK NÆVN - LØKKE UDEBLIVER 22. juni 2021: De sidste danske soldater er ude af Afghanistan efter 20 år 23. juni 2021: MØDE I UDENRIGSPOLITISK NÆVN - LØKKE UDEBLIVER 25. juni 2021: Forsvaret meddeler, at visse tidligere tolke og lokalt ansatte efter aftale med Danmark kan søge indrejsevisum mhp. at få asyl i Danmark 11. august 2021: Regeringen beslutter efter mange ugers pres i bl.a. UPN at give dispensation for tolkeaftalen, så andre end kun truede tolke og ansatte kan komme til Danmark kilde: Folketinget, forsvaret.dk, autocamp.dk Gennem de seneste 20 år i Afghanistan er 37 danske soldater faldet, mens syv er døde som følge af sygdomme, ulykker eller anden årsag. Vis mere Vis mindre

Lars Løkke Rasmussen undlod også at passe sin stilling i Folketinget sidste år. Som deltager i reality-programmet 'Over Atlanten' tjente han en lille halv million kroner og fik vendt tilværelsens store spørgsmål. Under rejsen arbejdede Christiansborg arbejdet på højtryk: Instrukskommission, finanslov, coronanedlukning, politiforlig. Alt imens skuede Lars Løkke ud over Atlanterhavet, som i de sidste uger af 2020 var ualmindeligt vindstille. På daværende tidspunkt havde han endnu ikke stiftet sit nye parti og var stadig Venstre-mand. Han forsvarede sin tænkepause i skarpe vendinger, da Ekstra Bladet interviewede ham i det caribiske paradis, St. Maarten. - Hvorfor melder du dig ikke bare ud. Du er jo tydeligvis ikke interesseret i at være i Folketinget? - Jeg er da enormt interesseret i at være i Folketinget. - Hvorfor er du der så ikke, når der virkelig sker noget? - Spiller du naiv eller dum, eller hvad? Du ved udmærket, hvordan Folketinget fungerer. Min stemme i Folketinget går via Venstre. I Venstre er jeg et anonymt, menigt medlem. Så jeg har ikke den funktion, jeg havde engang, sagde Løkke til Ekstra Bladets udsendte. - Jeg har brugt den her tur til at tømme mit hoved. Så vil Poul Madsen (daværtende chefredaktør, red.) nok mene, at det ikke kan tage 21 dage at tømme mit hoved, snarere et par sekunder.