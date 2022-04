Dropper milliarddyr velfærdslov

Finansminister Nicolai Wammen (S) må give op. Der er ikke 90 mandater, som støtter regeringens forslag til en velfærdslov, som ellers var et af de helt store slagnumre i valgkampen i 2019. Det fortæller finansministeren i interview med Avisen Danmark.

- Det er nu tydeligt, at der ikke er opbakning til regeringens lovforslag om en velfærdslov, og derfor ser jeg ingen grund til, at vi fortsætter lovbehandlingen, siger Nicolai Wammen til Avisen Danmark.

Velfærdsloven skulle ellers sikre, at fremtidige regeringer var forpligtet til at øge udgifterne til velfærd i takt med, at den demografiske udvikling betyder, at der kommer flere pleje- og omsorgskrævende ældre og børn i de kommende år. Men det er ikke lykkedes for finansministeren at skaffe flertal. Selv om loven nu bliver kastet i skraldespanden, skal danskerne ifølge finansministeren ikke frygte, at der skal spares på velfærden, så længe S-regeringen har magten.

- Vi har jo fremlagt et lovforslag, som der desværre ikke var det forventede flertal for. Men det ændrer ikke på, at vi har fremlagt og fået gennemført en masse politik i finanslovsaftalerne og aftalerne med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner, hvor vi sikrer, at det demografiske træk bliver dækket, siger Nicolai Wammen til Avisen Danmark.

Sammen med Arne-pensionen var løftet om en velfærdslov et af de vigtigste og største valgløfter fra Socialdemokratiet i valgkampen i 2019. Det var Socialdemokratiets formand og statsministerkandidat, Mette Frederiksen, som selv lancerede begrebet 'velfærdsloven' i valgkampen 'for at binde Lars Løkke til masten', som hun udtrykte det. Venstres daværende formand, Lars Løkke Rasmussen, havde i valgkampen sit 'velfærdsløfte', men Socialdemokraterne var nervøse for, om det løfte kunne holdes med et borgerligt parlamentarisk grundlag, som ikke ønskede så massiv en investering i velfærden. Derfor skulle der en lov til, mente socialdemokraterne.

At en lov er nødvendig er kun blevet endnu mere tydeligt for finansminister Nicolai Wammen, som er 'målløs' over, at Venstre ikke ønsker at støtte velfærdsloven.

- Vi ser nu Venstres vælgerbedrag. Jeg er målløs over, at Venstre ikke støtter velfærdsloven, så vi sikrer, at der følge penge med, når vi bliver flere ældre og børn. Det lovede partiet jo danskerne i valgkampen. Venstre vil ganske enkelt ikke leve op til det, de lovede danskerne, siger Nicolai Wammen til Avisen Danmark.