Dropper plakat-krig med Kina

Sagen kort: Kinas ambassade er mistænkt for at klippe valgplakater ned.

Nordsjællands Politi har valgt at droppe en sag om fjernede valgplakater foran den kinesiske ambassade – uden at have talt med ambassaden selv. Kina-kritisk regionsrådsmedlem beskylder politiet for at føje politiske interesser

’Stop samarbejdet med Kina’.

Det var ordene, der sammen med Tibet-flaget prydede de valgplakater, der under det seneste kommunalvalg var hængt op foran Den Kinesiske Ambassade i Hellerup. Fire timer efter var de på mystisk vis forsvundet.

Plakaternes ejermand, regionsrådsmedlem fra Radikale Venstre og formand for Dansk Kina-Kritisk Selskab Thomas Rohden, valgte på baggrund af de forsvundne plakater at anmelde den kinesiske ambassade for tyveri, fordi han formoder, at det var ambassadens personale, der fjernede plakaterne søndag 24. oktober under valgkampen.

Og Thomas Rohdens mistanke blev styrket, da mediet Den Uafhængige i en video den 26. oktober – to dage efter de første plakater forsvandt - afslørede en medarbejder fra ambassaden i netop at fjerne kopier af valgplakaterne, som mediet havde hængt op foran ambassaden.

Nu har politiet truffet sin afgørelse i sagen, og Thomas Rohden står tilbage med en lang næse. Nordsjællands Politi har nemlig valgt at standse efterforskningen om tyveri af valgplakaterne.

Regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden og formand for Dansk Kina-Kritisk Selskab Thomas Rohde (R). Pressefoto.

Ikke overrasket

Politiets begrundelse for at nedlægge efterforskningen er blandt andet, at ’det ikke har været muligt at identificere en mulig gerningsmand’, fremgår det af afgørelsen, som Thomas Rohden har vist til Ekstra Bladet.

Thomas Rohden mener selv, at standsningen skyldes politiske interesser

- Jeg er ikke så overrasket over, at man ikke har kunnet finde ud af, hvem det var. For så havde det jo nok medført nogle store diplomatiske vanskeligheder.

- Der er ingen tvivl om, at det her er en politisk betændt sag, der handler om en supermagt med meget store handelsforbindelser til Danmark. Så det er helt klart det, der er motivet for det, siger den frustrerede Thomas Rohden til Ekstra Bladet.

Et andet argument for standsningen af efterforskningen er, at ‘der ikke er yderligere relevante efterforskningsmuligheder’, der kan bidrage til at identificere en gerningsmand. Politiet har blandt andet snakket med naboer til ambassaden for at få udleveret relevant overvågnings-video.

Til gengæld står der ikke et ord om, at Nordsjællands Politi har henvendt sig til den kinesiske ambassade, hvilket undrer Thomas Rohden.

- Nu er jeg jo ikke efterforsker, men jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, at ambassaden – som er den anklagede part – ikke engang er blevet spurgt eller afhørt. Man har talt med naboer, men ikke ambassaden. Det havde jeg da håbet, at man havde gjort.

Stoler du på Nordsjællands Politi?

- Jeg tror, at Nordsjællands Politi prøver at passe deres arbejde så godt, som de kan. Men jeg tror også, at man må sige, at i sager om stormagtspolitik er det ikke altid den enkelte politikreds, der styrer, hvordan sådan nogle ting skal fungere, siger Thomas Rohden .

Artiklen fortsætter efter billedet...

Thomas Rohden (R) hænger igen plakater op foran den kinesiske ambassade, dagen efter de blev pillet ned. Foto: Kenneth Meyer

Ingen kommentarer

Nordsjællands Politi bekræfter, at efterforskningen er standset, men har ikke yderligere kommentarer, skriver politikredsen i en mail.

Ekstra Bladet ville ellers gerne have spurgt, om Nordsjællands Politi overhovedet har været i kontakt med ambassaden, når nu det er ambassaden, der er anklaget for tyveri. Det vil Nordsjællands Politi ikke svare på.

Ekstra Bladet ville også gerne have svar på, om politiet har forsøgt at få udleveret video-overvågning fra ambassaden, eller om det ikke kan betegnes som 'relevante efterforskningsmuligheder'.

Herudover ville Ekstra Bladet gerne have spurgt, om der har været politisk indblanding i beslutningen om at standse efterforskningen, som Thomas Rohden mistænker.