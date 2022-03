Dropper post efter ét møde

Bestyrelsen gjorde ham til formand og gav ham 276.000 kr om året for at bestyre Hanstholm Havn.

Men efter blot ét bestyrelsesmøde valgte den tidligere finansminister Kristian Jensen at stoppe igen, skriver Nordjyske.

Kristian Jensen sendte den overraskende besked på mail i fredags. Og forklaringen: Han skal i stedet være administrerende direktør i en ny erhvervsorganisation ved navn Green Power Denmark.

Der var generalforsamling i Hanstholm Fiskeriforening i fredags, hvor Kristian Jensen skulle have været på arbejde som havneformand.

Men det blev ikke til noget, hvilket medlem af havnebestyrelsen og formand for fiskeriforeningen Jan Hansen kalder for 'træls'.

Kristian Jensen er med sit nye job også færdig som særlig FN-udsending for Danmark, blot syv måneder efter han begyndte.

Kristian Jensen har blot arbejdet som politisk udpeget FN-udsending i godt et halvt år, hvor hans mission bestod i at få Danmark etableret som medlem af FN's Sikkerhedsråd i 2026.

Fiske-ben

Kristian Jensen havde dog travlt med meget andet end at knokle for Danmark.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan Kristian Jensen tilsyneladende også havde tid til at være formand for Danmarks største fiskerihavn i Hanstholm.

Et job, han fik udpeget af den lokale Venstre-borgmester til en løn på 276.000 skattekroner om året.

Noget, den tidligere toppolitiker ikke var videre glad for, at Ekstra Bladet interesserede sig for. Og som nu også er fortid.

Derudover er Jensen også bestyrelsesformand i to andre foretagender.

Grøn strøm

Kristian Jensen selv jubler over sit jobskifte.

- Jeg er glad og stolt over at kunne tiltræde som administrerende direktør for Green Power Denmark. Intet er vigtigere lige nu end at sætte tempo på den grønne omstilling og elektrificeringen, og det er kernen i Green Power Denmarks arbejde. Det er på alle måder et drømmejob, siger Kristian Jensen i pressemedddelelsen fra Green Power Danmark.

- Green Power Denmark samler alle aktører, der ønsker en accelereret elektrificering med grøn strøm. Med de unikke kompetencer vi har inden for grøn energi og forsyning i Danmark, står vi stærkt, og vi har alle muligheder for at præge den grønne omstilling på en måde, der ikke er set tidligere, siger han.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få et interview med Kristian Jensen om skiftet.

