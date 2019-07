Dropper vigtigt EU-møde: Vil hellere på ferie i vin-mekka

Fødevareminister Mogens Jensen (S) tog på ferie frem for at deltage i vigtigt EU-møde

Der var ikke grænser for, hvor meget Socialdemokratiet under valgkampen ville kæmpe for et bedre klima og for bæredygtige fødevarer. Men da EU’s landbrugs- og fødevareministre mandag mødtes til et vigtigt møde om det fremtidige landbrugsprogram i EU (CAP), mødte den nye danske minister på området, Mogens Jensen (S), ikke op.

I stedet var fødevareministeren taget på ferie i det italienske vin-mekka Barolo i Piemonte-regionen. Det fremgår af Mogens Jensens Instagram-profil. Samtidig afslører deltagerlisten for mødet i EU’s ministerråd for landbrug og fiskeri, at Danmark i stedet stillede med ambassadør Per Fabricius Andersen.

Peter Nedergaard, professor i statskundskab og ekspert i EU’s landbrugspolitik, mener, at Mogens Jensen burde have deltaget i mødet.

– Jeg ville nok have deltaget, hvis det var mig, der var fødevareminister. Men der kan jo være grunde til ikke-deltagelsen fra dansk side, som jeg ikke kender, siger han.

Peter Nedergaard understreger, hvor vigtigt EU’s fremtidige landbrugsprogram bliver for Danmark.

– Danmark har et dilemma på det her område. På den ene side vil vi gerne tage de nødvendige klima- og miljøhensyn, men på den anden side er der også hensynet til eksporterhvervet. Vi producerer fødevarer til omkring 15 mio. mennesker, men da vi kun er seks mio. selv, skal vi eksportere resten, siger han.

Her ses et uddrag af deltagerlisten ved mødet i ministerrådet for landbrug og fiskeri i mandags. Udover Danmark var det kun Ungarn, Holland, Rumænien og Slovakiet, der ikke stillede med en minister.

Sevasti Chatzopoulou, lektor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv ved Roskilde Universitet, der har forsket i blandt andet EU-reguleringspolitik inden for fødevarer og landbrug, mener også, at Danmark skulle have haft en minister med.

– Det var et meget vigtigt møde, fordi man beslutter og forhandler, hvordan landbrugspolitikken skal være i fremtiden. En politik, som har stor indflydelse på blandt andet økonomi og klima. Medlemslandene skulle også konkret sætte rammen og udvælge de vigtigste områder at prioritere inden for landbrugspolitik de næste seks måneder.

– Og særligt ved disse forhandlinger er det vigtigt for en minister at være med. Det er tidspunktet, hvor man finder ud af, hvor de andre medlemslande står rent holdningsmæssigt, og den viden skal man bruge til at lægge en strategi for, hvem man skal alliere sig med for at fremme sit eget lands interesser bedst – både her og nu og ved fremtidige forhandlinger, siger hun.

Billede fra mødet i EU’ ministerråd for landbrug og fiskeri, som fødevareminister Mogens Jensen(S) droppede. FOTO: EUROPEAN UNION

Sevasti Chatzopoulou vil ikke forholde sig til årsagen til, at Mogens Jensen ikke mødte op.

– Jeg har ingen personlig holdning til eventuelle argumenter for at blive væk, men jeg synes, det er vigtigt for en ny minister at være med til sådan et møde. Både for at repræsentere danske interesser, men også for at blive klædt på til et politisk område, som er vigtigt og komplekst, siger hun.

Derfor var mødet vigtig Det vigtigste punkt på dagsordenen ved mødet i ministerrådet for landbrug og fiskeri i mandags var lovgivningsmæssige forhandlinger om reformpakken for den fælles landbrugspolitik efter 2020 i EU (Common Agricultural Policy, CAP, red.). Kommissionen er tidligere kommet med et forslag til reform af den fælles landbrugspolitik, og det er det, ministerrådet for landbrug og fiskeri diskuterer og forhandler om. Ifølge Det Europæiske Råds hjemmeside udvekslede ministrene på mødet synspunkter ’om de miljø- og klimarelaterede aspekter af reformpakken for den fælles landbrugspolitik efter 2020 og fokuserede især på de elementer, som medlemsstaterne anser som afgørende for at opfylde et højere ambitionsniveau vedrørende miljø og klima, og på, hvordan de foreslåede regler kan forbedres i praksis for at nå dette mål’. Ifølge Det Europæiske Råd gik Mogens Jensen også glip af, at flere ministre under drøftelsen ’understregede betydningen af at sikre tilstrækkelig fleksibilitet for bedre at kunne tilpasse kravene om højere miljø- og klimaambitioner til medlemsstaternes behov og forenkle reglerne til gavn for både landbrugere og nationale myndigheder’. Flere ministre mente desuden, at ’disse højere ambitioner bør ledsages af passende finansiel støtte’. Sukker og svinepest Den nye landbrugsaftale forventes at træde i kraft 1. januar 2021 og gælde frem til 2028. Ud over diskussioner om CAP ville Mogens Jensen på mødet i mandags også have hørt om, hvordan det nye finske formandskab vil prioritere området. Ligesom rådet blev orienteret om sukkermarkedet, resultater af frihandelsforhandlingerne mellem EU og Mercosur-landene Argentina, Brasilien, Paraguay og Uruguay. Desuden skulle ministrene have en status for afrikansk svinepest, dyrevelfærd under transport, plantebeskyttelsesmidler og skadedyrskontrol, resultatet af den tredje landbrugsministerkonference mellem EU og Den Afrikanske Union, BIOEAST-initiativet og den vanskelige situation i rissektoren. Vis mere Luk

***

I Barolo-land...

Mogens Jensen, der har været fødevareminister siden 27. juni, droppede et vigtigt EU-møde i mandags. I stedet er han taget til ’Barolo-land’ i Italien, fremgår det af hans instagram-profil

Sådan skrev Mogens Jensen (S) søndag til sine over 1000 følgere på Instagram. Opdateringen er akkompagneret af et billede af bjerglandskab og en orange solnedgang i horisonten.

Kongernes vin

Ifølge Miljø- og Fødevareministeriet gik den nye minister på ferie i slutningen af sidste uge.

Barolo er et område i den nordvestlige del af Italien. Det er hjemsted for nogle af verdens bedste og mest eftertragtede vine, og ifølge vinlex.dk siges selve Barolo-vinen at være ’vinenes konge’ og ’kongernes vin’.

***

Mogens Jensen: - En ferie skal nu engang placeres

Fødevareminister Mogens Jensen(S) mener ikke, at det er er problem, at han prioriterer ferie fremfor EU-møde. FOTO: Ritzau Scanpix/ Jens Dreslimg

Minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde Mogens Jensen (S) forklarer i en mail, hvorfor han ikke mødte op til mødet i EU i mandags:

’Det er altid vigtigt at opbygge et forhold til sine europæiske kollegaer, og jeg ser frem til at møde dem til det næste rådsmøde i september. En ferie skal nu engang placeres et eller andet sted i kalenderen, og da en ministers kalender aldrig er helt tom, vil der være møder, jeg ikke deltager i. Der skulle ikke træffes beslutninger på mødet mandag, og når jeg ikke er til stede, er Danmark repræsenteret på embedsmandsniveau.’

I Miljø- og Fødevareministeriet ved man ikke, hvornår Mogens Jensen er hjemme fra Italien, men han holder i udgangspunktet ferie juli ud.