Droppet af regeringen: Knap to millioner kroner spildt

Regeringen smider nu knap to millioner kroner af skatteborgernes penge ud af vinduet.

De har nemlig valgt at droppe flere elementer i aftalen om minimumsnormeringer, herunder en såkaldt praksisberegner. Det skrev Børne- og Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse onsdag.

Men praksisberegneren, som blandt andet skulle være blevet brugt til at holde øje med, hvor meget samværstid pædagogerne havde med hvert enkelt barn ude i institutionerne, har altså allerede kostet statskassen 1,9 millioner eksklusive moms at udvikle. Det oplyser ministeriet til Ekstra Bladet.

Beslutningen møder hård kritik fra både Enhedslisten og SF. SF's dagtilbudsordfører, Charlotte Bromann Mølbæk, udtaler til Ekstra Bladet, at beslutningen er 'fuldstændig åndssvag'.

- Det er jo noget af det, som jeg synes er fuldstændig åndssvagt. Så fyrer man en masse penge af sted, og folk bruger en masse tid på at udvikle det her værktøj, og så smider man det bare væk.

- Jeg synes faktisk, at det er lettere til grin at fråse med borgernes skattepenge på den måde.

Vildledende meddelelse

Beslutningen får også kritik af Signe Nielsen, formand i Forældrenes Landsorganisation, FOLA. Hun kritiserer også ordvalget i pressemeddelelsen fra ministeriet, som blev sendt ud onsdag. Her stod blandt andet:

'Der gennemføres ikke drøftelse af eventuelle minimumsnormeringer på institutionsniveau i 2023, ligesom der ikke udvikles et egentligt redskab til opgørelse af den praktisk oplevede normering i de enkelte daginstitutioner.'

Det er formuleringen 'ligesom der ikke udvikles et egentligt redskab', som virker meget underlig på Signe Nielsen. Udviklingen af redskabet har nemlig stået på siden februar 2022, og alt forarbejdet er allerede færdigt, oplyser hun.

- Jeg har i længere tid diskuteret det her med, om 'vi var færdige' med ministeriet. Og det er jo et definitionsspørgsmål, udtaler Signe Nielsen.

Victoria Velásquez er ikke begejstret for regeringens beslutning. Foto: Jens Dresling/Polfoto

- Men faktum er, at alle koder og formler, som skal laves til redskabet, ligger klar i et Excelark. Nu er det bare et spørgsmål om, at det skal laves pænt og sættes ind i en app. Men alt forarbejdet er jo lavet og godkendt af alle parter.

- Prøver at skjule det

Victoria Velásquez, undervisningsordfører i Enhedslisten, udtaler til Ekstra Bladet, at hun synes, ordlyden i meddelelsen peger i retningen af, at regeringen 'prøver at skjule' noget.

- Jeg tager mig til hovedet, når regeringen på den måde prøver at skjule, at der allerede har været brugt en masse energi og skattekroner på at lave et værktøj. Både VIVE og andre organisationer har lagt ressourcer i at lave et nærmest færdigt udkast til at følge vilkårene i børnehøjde, siger Velásquez og fortsætter:

- Men regeringen gør det nok, så de kan slippe for balladen fra forældrene, der med rette vil råbe op, når nedskæringer i kommunerne slår igennem.

- Det er jo nemmere for regeringen ikke at tage ansvar for de barske realiteter i institutionerne, når der ikke er noget værktøj til at beregne, hvordan det står til med normeringerne.

Mattias Tesfaye: - For meget bureaukrati

Mattias Tesfaye mener ikke, at kritikken er berettiget. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Ekstra Bladet har i forbindelse med sagen sendt en række spørgsmål til børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye.

Vi ville gerne vide, hvorfor man vælger at skrotte praksisberegneren, når den er så godt som færdig, og allerede har kostet flere millioner kroner, og hvorvidt ministeren selv kunne se, at ordlyden i pressemeddelelsen var vildledende.

Vi har desuden spurgt ministeren, hvad han mener om Enhedslistens kritik, som lyder, at det bliver nemmere for regeringen ikke at tage ansvar for 'de barske realiteter' uden redskabet.

Ministeren er vendt tilbage med dette skriftlige svar:

'Det kan hurtigt udvikle sig til en frygtelig masse bureaukrati hvis værktøjet for praksisnormering skal gennemføres. Det vil forventeligt kræve, at der mange steder indsamles eller indrapporteres ekstra data i kommuner og daginstitutioner, hvilket kan tage tid væk fra børnene. Derfor ønsker regeringen ikke at bruge flere skattekroner på det projekt.'

