Drukballade i kommunen: - Hamrende ukollegialt

Har du informationer i sagen eller kendskab til lignende sager? Kontakt journalisten her.

Kobekød, østers og dyr rødvin i lange baner og flere besøg på restaurant Mash har været blandt en række udlæg, som ansatte - og især én genganger - på to spillesteder i København uberettiget har fået dækket af skatteborgernes penge.

Sagen er landet på bordet i kultur- og fritidsudvalget i Københavns Kommune, og her er der fælles forargelse over sagen.

Udvalget er blevet orienteret om sagen, oplyser flere medlemmer til Ekstra Bladet, efter at Berlingske mandag beskrev rækken af bilag fra spillestederne Amager Bio og Beta, der hører under Københavns Kommune.

Og blandt medlemmerne er der ingen tvivl om, at der er tale om klare regelbrud.

Annonce:

'Hamrende ukollegialt'

- Der er opstået en sag her med en medarbejder, der går ud over de regler, vi har. Det er ikke astronomiske beløb, men vi har jo en tillidskultur, og der må man jo sige, at det her er hamrende ukollegialt, siger Jonas Bjørn Jensen (S), der sidder i udvalget.

Han fortæller, at han har bedt om en redegørelse for at fastlægge omfanget af sagen.

Til Berlingske har forvaltningen fortalt, at der er nedsat en kontroltaskforce, der skal gennemgå og undersøge bilag for blandt andet kommunens spillesteder.

Fremover får medarbejderne desuden diæter i stedet for betalt mad og drikke via udlæg, siger forvaltningen til mediet.

Skandale

Kashif Ahmad (R), der også sidder i kultur- og fritidsudvalget, kalder sagen for en 'mindre skandale'.

- Det er ikke godt nok, at det har fundet sted og tilsyneladende gennem flere år - hvis ikke altid - og at det ikke er blevet opdaget, når vi nu har regler og kontrolinstanser, der bør opdage det, siger han.

Flere medlemmer af udvalget mener, at det er godt, at bilagene for kulturinstitutionerne nu gennemgås.

Annonce:

- Ethvert brud på vores regelsæt skal selvfølgelig håndteres og følges op på. De initiativer, som forvaltningen har fremlagt, har jeg taget til efterretning, og jeg vil sige, at jeg håber og tror, at det er tilstrækkeligt, siger Karina Bergmann fra de konservative, der ligeledes er medlem af udvalget.

Jonas Bjørn Jensen (S) siger, at sagen dog også skal håndteres med måde.

- Vi skal finde ud af, hvad vi gør nu, så folk ikke bare kan ødsle vores penge væk på østers, kobekød og bourgognevin, men hvor vi heller ikke får skabt et eller andet bureaukratisk monster, så medarbejdere ikke kan få godkendt selv de mindste bilag, uden at de skal cykle hele vejen op til forvaltningens øverste direktør og tilbage igen.

Kulturproblem?

Kashif Ahmad mener, at sagen kan tyde på, at der er et større problem på området, men anerkender dog også, at granskningen vil vise, om det kan være tale om brodne kar.

Annonce:

- Noget tyder på, at der er en kultur for det. Det er jo ikke bare sådan, at det lige har været en enkelt øl eller et glas vin til maden. Det virker, som om der er en god blanding af arbejde og fornøjelse, hvor jeg ikke mener, at regningen skal ende hos borgerne.

Ekstra Bladet har - ligesom Berlingske - forgæves forsøgt at få en kommentar fra den fungerende leder af spillestederne, Bjarne Fey. Københavns Kommune oplyser, at Bjarne Fey ikke ønsker at udtale sig.