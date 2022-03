DSB: Derfor hjælper vi kun flygtninge fra Ukraine

Er du fra Ukraine, kan du få. Er du ankommet fra alle andre krigsramte lande i verden, ja, så må du gå - eller i hvert fald betale fuld pris i toget.

Det er meldingen fra DSB, der siden sidste uge har ladet ukrainere køre gratis med toget.

'Ekstraordinær situation'

Ifølge bæredygtighedschef hos DSB Aske Wieth-Knudsen er krigen i Ukraine nemlig en helt ekstraordinær situation, som bør udløse gratis billetter til ukrainerne, så de kan komme rundt i landet.



- Der er en helt særlig situation i Ukraine, og der laver vi et helt ekstraordinært tiltag lige nu.

- Men hvad er forskellen på at flygte fra Putins bomber i Syrien og Putins bomber i Ukraine?

- Som sagt er der lige nu en ekstraordinær situation i Ukraine.

- Er det ekstraordinært, når der er krig i andre lande?

- Det er en ekstraordinær situation, at vi har et land med over 40 millioner indbyggere, der er i krig.

Syrien

- Hvorfor er det vigtigt, at der er 40 millioner indbyggere? Er det ikke også ekstraordinært, når der er krig i Syrien?

- Jo, det var også en ekstraordinær situation, og der tog vi også nogle ekstraordinære valg, fortæller Aske Wieth-Knudsen og fortæller om indsatsen i 2015.

- Dengang (i 2015, red.) tog vi også nogle ekstraordinære valg. Vi gjorde nogle andre ting. Vi indsatte busser for at flytte de meget store mængder, der var.

Et enkelt døgn

Ekstra Bladet har været i arkiverne for at skabe et overblik over DSB's ageren under flygtningestrømmen i 2015.

Torsdag 10. september 2015 skrev DSB i en intern sms til kontrollørerne, at de skulle 'udvise konduite' over for de flygtninge, der benyttede DSB's tog uden billet.

I interviewet med bæredygtighedschef hos DSB Aske Wieth-Knudsen, som du kan se i videoen over artiklen, fremgår det, at DSB hjalp flygtningene fra torsdag til søndag i en weekend i 2015.

Men allerede fredag 11. september 2015 var 'fornøjelserne' for de syriske flygtninge overstået. Efter kun et enkelt døgn med konduite fra kontrollørerne meldte DSB ud offentligt, at det igen var slut med gratis togrejser for flygtninge.

Det står i skærende kontrast til DSB's udmelding fra 28. februar i år om at lade ukrainere køre gratis med DSB på - indtil videre - ubestemt tid.

Flygtninge fra Belarus - 'nej tak'

Selvom krigen i Ukraine er 'helt ekstraordinær', giver det ikke eventuelle flygtninge fra nabolandene ret til at køre med toget gratis.

- Hvis nu en person fra Belarus eller fra Polen flygter pga. situationen, må de så gerne køre gratis med tog?

- Nej, lige nu er der desværre krig i Ukraine, og der går vi ind og laver et konkret tiltag, afslutter bæredygtighedschef hos DSB Aske Wieth-Knudsen.