Dukkesag: Mette F klapper i om egen rolle

Mette Frederiksen (S) klapper helt i, når snakken falder på mystikken om, hvem der forrige år anmeldte en brændende dukke, som forestillede statsministeren til Men In Black-demonstration mod corona-restriktioner.

Senest har Retten på Frederiksberg afvist at foretage sig yderligere i at få oplyst identiteten bag anmelderne. Indtil videre har politiet mod al sædvane afvist at oplyse forsvarsadvokaten for de sigtede i sagen, hvem der står bag anmeldelserne.

Det står klart, efter Ekstra Bladet tirsdag på Christiansborg spurgte statsministeren, om hun kender identiteten på anmelderen.

- Kender du identiteten på dem, der anmeldte den brændende dukke, der skulle forestille dig?

- Der kører en konkret sag ved de danske domstole. Og den går jeg ikke ind i. Men helt generelt synes jeg ikke, at nogen skal finde sig i trusler i et demokrati.

- Men vil du be- eller afkræfte, om det var dig selv, der anmeldte?

- Jeg kommer ikke til at gå ind i den konkrete sag, lød det fra Mette Frederiksen, der herefter sendte ordet videre til andre journalister ved pressemødet.

Mørklægning

Ekstra Bladet har over de seneste uger beskrevet, hvordan politiet har været yderst fodslæbende i at hjælpe forsvarsadvokat Ulrik Sjølin med at få oplyst identiteten på anmelderne.

Sidste uge anklagede advokaten myndighederne for mørklægning og kritiserede generelt det forløb, der resulterede i anmeldelser og voldsomme sigtelser mod demonstranter, der sidste år hængte en dukke af statsminister Mette Frederiksen op i en lygtepæl under en 'Men In Black'-demonstration mod corona-restriktionerne.

Politiet har nemlig ikke villet udlevere oplysninger om, hvem der står bag anmeldelserne, til forsvarsadvokat Ulrik Sjølin, der repræsenterer den ene af de tre mænd, der nu er tiltalt for trusler mod statsminister Mette Frederiksen.

'HUN MÅ OG SKAL AFLIVES!', stod der blandt andet på dukken.

Tirsdag forsøger han gennem rettens vej at få kastet lys over sagen, som han frygter, at der er sket en magtfordrejning i. Helt konkret ønsker han både yderligere efterforskning samt viden om, hvem der er står bag anmeldelsen.

- Der er noget der tyder på, at der sker en mekanisme i Københavns Politi og det er den, der er interessant. Som sagen ser ud nu, er der en mørkeperiode fra de står med dukken til de bliver fremstillet i grundlovsforhør, sagde Ulrik Sjølin.

Nævnte kontroversiel sag

Ulrik Sjølin nævnte selv forskellige scenarier til, hvem der kan stå bag anmeldelserne. Han funderede både i, om det kunne være statsministeren selv, der har følt sig truet af dukken, om det kunne være en privatperson, der syntes, at det var for meget, eller om det kunne være en fra et departementet, der havde ringet til politiet.

Han nævnte blandt andet en artikel fra Ekstra Bladet 4. oktober 2020, som afslørede, at departementchef Barabara Bertelsen lagde pres på toppen af dansk politi og efterfølgende fik særbehandling, da hun anmeldte et slagsmål ved sin bopæl i Indre By i København som et eksempel.

