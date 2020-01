Dummere end Skat tillader

Dum, dummere, departementschef.

Med hovedet under armen hyrede landets øverste skatteembedsmand i Skatteministeriet et lyssky østfirma til at bygge et anneks og en træterrasse i sit sommerhus.

Men ved et simpelt kig i det offentligt tilgængelige regnskab kunne Jens Brøchner let have opdaget, at firmaet VK-Byg bryder med helt basal god latin for revision.

Firmaet har nemlig helt valgt fremadrettet ikke at have nogen revisor.

’Det indstilles på generalforsamlingen den 29. april 2019, at årsregnskabet for 2019 ikke skal revideres’, fremgår det af regnskabet, der blev offentliggjort i maj måned.

Dermed har skatte-departementschefen valgt at entrere med en virksomhed, der benytter sig af en metode, som åbner for skattesnyd og koster statskassen milliarder af kroner.

Snyderens valg

Det vurderer foreningen af Danske Revisorer, der i 2017 fik udarbejdet en rapport, der viser, at antallet at virksomheder, der fravælger revisor, er steget eksplosivt.

Skatteadvokat Torben Bagge fra TVC Advokatfirma bakker op og fortæller, at fravalg af revisor er det oplagte valg, hvis man vil snyde med regnskabet.

– Når man ikke har en revisor til at kontrollere oplysningerne i sit regnskab, så åbner det for, at man kan skrive præcis de oplysninger, man selv vil, som direktion. Helt uden at der er nogen mulighed for, at det bliver kontrolleret, siger Torben Bagge til Ekstra Bladet.

– Jeg ved selvfølgelig ikke, om det er tilfældet her. Men hvis man vil snyde med oplysningerne i sit regnskab, så er det meget simpelt, når man fravælger brugen af revision.

Mystiske tal

Det vækker desuden hævede øjenbryn hos en kender af lyssky østeuropæiske forretninger i Danmark, at firmaet blot udbetalte 1,2 millioner kroner i lønudgifter i 2018, selvom man oplyser over for myndighederne at have mellem fem og ni ansatte. Det virker også mærkværdigt, at håndværkervirksomheden har materielle aktiver – altså maskiner, biler og værktøjer – for sølle nul kroner.

Da Ekstra Bladet besøgte de to litauiske håndværkere i Jens Brøchners sommerhus var de kørende i en privat ældre VW Passat på litauiske plader.

De oplyste, at de slet ikke arbejdede for VK-Byg, men derimod for det litauiske firma Lauvista, som ikke har registreret sommerhusets adresse i RUT-registret, som loven ellers tilskriver. Registret skal modvirke sort arbejde, og reglerne er opstrammet i departementschefens embedsperiode.

– Jens Brøchner, gør du dig ikke dummere, end du selv er?

– Jeg er så ærgerlig over den her sag, og hvis jeg havde vidst, at jeg kunne komme i en situation, hvor der var usikkerhed om det her, så havde jeg selvfølgelig kigget lidt mere ned i det, siger departementschefen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Det koster staten kassen

Håndværkerne, som Ekstra Bladet har talt med, arbejder på departementschefens sommerhus i Rørvig. Foto: Anthon Unger

Flere og flere selskaber dropper i disse år revisionsbistand, fordi reglerne på området er blevet løsere.

– Det sker af den simple årsag, at reglerne er blevet lempet betragteligt på det område, forklarer skatteadvokat Torben Bagge.

Ifølge en opgørelse over antallet af virksomheder uden revisor, som Danske Revisorer har foretaget, er tendensen eksplosiv.

Ekstra Bladet har fået udleveret den senest tilgængelige opgørelse, som viser, at der i 2008 blot var to procent af danske virksomheder – i alt 2576 – der ikke gjorde brug af en revisor.

Voldsom udvikling

I 2018 var det tal steget til svimlende 59.751.

Dermed vælger i alt 21 pct. af danske selskaber i dag at droppe revision eller anden bistand fra revisorer.

Og det er et stort skatteproblem, mener Danske Revisorer.

– Det er et problem, at flere og flere virksomheder helt fravælger revision og revisor. Det koster for det første staten milliarder af kroner i tabte skatteindtægter, siger administrerende direktør Charlotte Jepsen.

– For det andet underminerer det ordentligheden og lovlydigheden i erhvervslivet og samfundet som helhed. Al erfaring viser, at virksomheder, der bruger en revisor, har færre fejl i regnskaberne, og så er de mere lovlydige og betaler deres skat.

Store beløb

En rapport har påvist, at alarmklokkerne ville blinke hos 12.000 af de selskaber, som har droppet revisoren, og at mange af de 25 mia. kroner, som Skat mangler at kradse ind hos selskaber i skatter og afgifter, kunne hentes her.