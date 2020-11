Dyb politisk splittelse om coronarestriktioner

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) måtte torsdag konstatere, at der ikke er mulighed for at indgå en bred politisk aftale.

Ifølge Heunicke ser det derfor sort ud for Danmarks epidemi-kontrol, når blå blok stejler.

- Selvfølgelig skal der være politisk diskussion, men det her er noget andet. Det her er sundhedsmyndighedernes klare indstillinger, og dem reagerer vi på, siger han.

Men her hopper kæden af for flere sundhedsordførere på den blå fløj. De føler ikke, at det er en politisk diskussion, men en ordre fra Mette Frederiksen og hendes partisoldater.

Blå partier: Ingen egentlige forhandlinger

De konservatives sundhedsordfører, Per Larsen, sagde torsdag til Ritzau, at det aldrig nåede til egentlige forhandlinger. Det skyldes ifølge Per Larsen, at de blå partier havde fremsat en række krav for at være med i en aftale, som regeringen ikke ville gå med til.

Venstre og de konservative ville have et 'second opinion'-panel bestående af danske og udenlandske eksperter, som skal udfordre myndighedernes anbefalinger.

'Der er behov for, at regeringen ifm. med større indgreb lytter til andre end sig selv. Behov for 'second opinion'.'

'Det illustrerer de seneste ugers begivenheder med al ønskelig tydelighed. Desværre nægter regeringen,' skriver Martin Geertsen, sundhedsordfører for Venstre.

Regeringen skal lytte til andre input end deres egne, mener Martin Geertsen.

Sundhedsordfører Liselott Blixt (DF) skriver på Twitter, at regeringen ikke har ønsket at forhandle.

'Vi har intet forhandlet. DF ønskede større fokus på Vestegnen, tal på, hvem der er smittede, og retningslinjer til kollegier. Men vi skulle acceptere den aftale, der var, samt at regeringen kunne afvige den,' skriver hun.

Mettes way - or the highway

Ifølge Lars Boje Mathiesen (NB) meldte regeringen tidligere restriktioner ud selv, og der var intet krav om aftale.

Denne gang skulle de med om bord for at få skibet i sikker havn, men ifølge Lars Boje Mathiesen var de ikke indbudt til forhandlinger, men blot indkaldt for at sætte en underskrift på et stykke papir.

Lars Boje Mathiesen skriver på Facebook, at regeringens forhandlinger reelt set er underskriftsindsamlinger.

'Denne gang blev vi lige pludselig kontaktet og spurgt om, vi ville underskrive en aftale, som indeholdt de restriktioner, som regeringen havde tænkt sig at melde ud'.'

'Vi spurgte så ind til, hvorfor vi lige pludselig skulle til det, og om det så betød, at vi kunne forhandle om restriktionerne, når det nu skulle være en aftale.'

'Her var svaret nej. Vi kunne få lov til at skrive under på det, som regeringen ville, eller vi kunne komme med forslag til skrappere restriktioner, ellers blev der bare ikke noget,' skriver Lars Boje Mathiesen på Facebook.

SF'er: 'Vildt at erklære mistillid'

Sundhedsordfører Kirsten Normann Andersen (SF) skriver, at de borgerlige i foråret bakkede op, hvis beslutningerne var beviseligt baseret på sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Men nu ønsker de, at sundhedsmyndighedernes anbefalinger skal afprøves i et eksternt panel af eksperter.

Kirsten Normann Andersen kalder det 'vildt', at erklære mistillid til ansatte i styrelserne.

'Det er alligevel vildt, at erklære mistillid til de mange ansatte i styrelserne, som knokler for at opspore og inddæmme smitte - en indsats, som indtil videre har holdt os fri af de kaotiske tilstande, som hersker i mange andre lande. Det er så vildt godt gået.'

'At indsatsen virker - og at vi skal gøre mere af det samme - det burde der være konsensus om - hvis man har bare en lille smule respekt for folkesundheden,' skriver hun på Facebook.

