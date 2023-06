'Dybt bekymrende': Misbrug af opioider blandt børn stiger flere steder

I flere af landets kommuner stiger misbruget af illegale opioider blandt børn og unge, og nu slår justitsministeren alarm.

- Det er dybt bekymrende, at vi nu ser en stigning i misbruget af opioider blandt børn og unge i flere af landets kommuner, og det er samtidig problematisk, at ulovlige opioidpræparater tilsyneladende er tilgængelige via kiosker og sociale medier, siger Peter Hummelgaard i en pressemeddelelse udsendt fra Justitsministeriet.

Meldingen kommer, efter SSP-Samrådet, der er hovedorganisationen for det kriminalpræventive samarbejde SSP, har kortlagt misbruget i blandt børn og unge i landet.

Undersøgelsen viser, at 15 kommuner ud af de 63, der har svaret, oplever en stigning i misbruget. Det svarer til knap 25 procent.

Øget tilgængelighed

Det skal dog bemærkes, at der ikke generelt er kraftig stigning i misbruget.

Hvad Justitsministeriet og Sundhedsministeriet dog er bekymrede for er, at det er blevet lettere at få fingrene i den ulovlige medicin opioider, der fx kan være morfin.

Ifølge den nye undersøgelse bliver stofferne forhandlet ulovligt i kiosker og på sociale medier.

Det betyder også, at Sundhedsstyrelse anbefaler, at området følges tæt de kommende år.

- Der er behov for at følge dette område tæt, så misbruget ikke løber løbsk. Regeringen kommer derfor sammen med de relevante myndigheder til at se på nye tiltag for at bekæmpe misbruget af opioider blandt børn og unge, siger Peter Hummelgaard.

Hjælp til misbrug

Det er ikke kun forebyggende, at regeringen vil sætte ind.

Også de børn og unge, der allerede er fanget i stoffernes kløer, skal hjælpes.

- Vi skal først og fremmest forhindre, at børn og unge får et misbrug af opioider, der er stærkt afhængighedsskabende, men det er også vigtigt, at der er hjælp at hente for dem, som er kommet ud i et misbrug. De kan eksempelvis have brug for abstinens- og substitutionsbehandling, siger sundhedsminister Sophie Løhde.

- Kommunerne skal derfor også være klar til at gribe de unge, som henvender sig for at få hjælp. Og for blandt andet at sikre, at børn og unge kan få den nødvendige behandling, vil Sundhedsstyrelsen revidere den nuværende vejledning på området, som hidtil kun har forholdt sig til substitutionsbehandling af voksne, siger hun videre i pressemeddelelsen.