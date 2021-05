'Dybt bekymret' for København - forventer nattedrama

Regeringen forventer sværdslag, når partierne mandag mødes til forhandling om yderligere genåbning af Danmark.

For to uger siden trak forhandlinger til langt ud på natten. Og sådan kan det meget vel gå igen, forstår Ekstra Bladet på kilder i og uden for regeringen.

Rød og blå blok står nemlig temmelig skarpt over for hinanden.

Groft sagt er regeringen en forsigtigper.

Den blå opposition er partymonstret - bedst eksemplificeret ved Søren Pape Poulsen, der er klar til at åbne hele butikken Danmark med undtagelse af få steder, hvor sundhedsekspert fraråder det.

Fra regeringens side er man slet ikke i humør til den slags eksperimenter og er kun klar til små indrømmelser.

Måske bliver krav om coronapas på biblioteket droppet ved forhandlingsbordet, lyder det. Biblioteker er ikke de store smittecentraler.

Coronapasset er i det hele taget et varmt emne. Det skal gøres mere smidigt, og det lader der til at være enighed om i blandt partierne.

Men om det er nok til at stille alle tilfredse, er tvivlsomt.

Ekstra Bladets René Fredensborg var ude, da der var genåbning tilbage i april

Fordobling

Nye Borgerlige vil helst helt af med coronapasset og stod derfor uden for seneste aftale om genåbning. Det er 'unødvendigt', skriver sundhedsordfører Lars Boje Mathiesen på Facebook.

Når politikerne mødes klokken 15, er København det store smertensbarn.

En regeringskilde udtrykker 'dyb bekymring' over udviklingen her.

Samme toner lyder på Københavns Rådhus, som Ekstra Bladet kunne fortælle i sidste uge.

For mens smittetallene er fornuftige i resten af landet, så er antallet af daglige smittede i Københavns Kommune steget fra cirka 100 om dagen i slutningen af april til nu cirka 200 daglige tilfælde.

Regeringen ønsker for alt i verden at undgå en ny nedlukning af hovedstaden, men vil samtidig ikke fravige systemet, som betyder, at hvis den såkaldte testjusterede incidens ryger over 250, så skal nærmest hele byen lukke ned igen, som det skete i Hørsholm.

Mandag lyder den testjusterede incidens på 159 i København. Og 177 på Frederiksberg. Det er et lille fald i forhold til søndag.

Man håber foreløbig, at flere tests og nedlukninger af sogne - som i Tingbjerg - er nok til at bringe smitten i ro.

Derfor skal der iværksættes endnu bedre testcentre, og smitteopsporingen skal, som det blandt andet skete i Nordvest-kvarteret, være om muligt endnu mere lokalt forankret. Boligblok for boligblok.

De unge

Eksperter advarer i dag mod mere genåbning netop på grund af stigende smittetal, men SF ønsker nu, at flere unge skal i gang på de videregående uddannelser.

'Vi læser også, at smittetal stiger, så selvfølgelig skal vi tænke os om.'

'Vi kommer jo til at lytte til eksperterne, men next step er at få flere unge på uddannelserne. Det håber jeg er muligt - trods alt,' skriver sundhedsordfører Kristen Normann Andersen i et kort skriftligt svar.

- Søren Pape vil åbne alt og kun lukke de nødvendige steder, så folk kan følge med i reglerne. Er du med på den?

'Vi er ikke med på Papes plan. Det giver ikke mening at kaste eksperternes arbejde over bord. Politiske forhandlinger ændrer næppe på prioriteringen. Vi skal i øvrigt gøre det igen løbende,' skriver SF'eren.

SF har igennem hele corona-forløbet sammen med Enhedslisten været regeringens faste støtter.

Politikerne vil ved dagens forhandling modtage nye anbefalinger fra sundhedsmyndighederne.