Dybt berørt efter ministers dødfødsel

– Jeg er dybt, dybt berørt over, at Joy Mogensen har tænkt på os i sin svære stund, siger Birgitte Horsten, direktør i Landsforeningen Spædbarnsdød.

Kulturministeren mistede forleden sit ufødte barn, og i en Facebook-opdatering skriver Joy Mogensen blandt andet:

– Hvis der er nogen, der f.eks. skulle få lyst til at sende mig blomster, må jeg så ikke i stedet bede jer om at støtte Landsforeningen Spædbarnsdød. Det er muligt at skrive i en bemærkning, at donationen gøres i navn af Sarah Antoinet Mogensen. Man kan donere på Mobilepay og knytte navnet til som kommentar. Nummeret er 51230.

Birgitte Horsten oplyser, at ministerens åbenhed er vigtig – og det handler ikke kun om donationer. Det drejer sig lige så meget om at bryde tabuer og om at få omverdenen til at forstå, at man godt kan sørge over børn, man aldrig har mødt i levende live. Det har mange generelt svært ved at forstå, forklarer direktøren:

– Det betyder utroligt meget, at der er en offentlig person, der viser og anerkender, hvor stor sorgen er, når man har mistet et barn. Døden er et tragedie. Der er intet formildende omkring den – uanset barnets alder.

