Dybvad: Det er Løkkes skyld

Minister i frådende forsvar for Mette Frederiksen, der for to år siden var hård i filten, men nu har taget næsten alle de mødre hjem fra Syrien, som rejste til Islamisk Stat i årene 2014 til 2016

Nu sidder han med møget.

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad (S) gør det klart, at Moderaterne har en stor del af skylden for statsministerens kovending i sagen om børn og deres mødre i en syrisk flygtningelejr.

Sådan er det med politiske kompromiser, forklarer han, efter Ekstra Bladet søndag har sat lys på Mette Frederiksens kolossale løftebrud.

Ekstra Bladet konfronterede ministeren med øv-sagen lørdag eftermiddag. Om statsministerens ejendommelige dans med barsk retorik. Den yndige kovending og glæderne ved et arbejdsfællesskab.

- Det er ikke rigtigt, at ALT, hvad hun sagde, var forkert. Men det er ikke nogen hemmelighed, at der er forskellige holdninger i regeringen til den her sag. Det er et kompromis mellem de to holdninger, indleder ministeren over en telefonforbindelse.

SVM-regeringen har besluttet at hjemtage to danske drenge og deres mor fra den berygtede al-Roj-lejr i Syrien, og dermed efterlades en enkelt 'dødssyg' dreng, der også har dansk statsborgerskab, tilbage med sin mor. Udlændingeminister Kaare Dybvad Bek kommer en appel til drengens mor Sådan her lød det fra Dybvad inden weekenden

- Så det er Lars Løkkes skyld, at hun ikke kunne holde, hvad hun sagde?

- Det er meget simpelt. I den gamle regering var der én holdning til det her, som jeg synes, var klar og tydelig. Nu har der så været en diskussion i den nye regering, hvor der er nye partier med. I hvert fald Moderaterne har en anden holdning til den sag. Det er, som det er.

- Er det ikke lidt tyndt at skyde skylden på nogle andre, når man selv må krybe ned fra den høje hest?

- Det er sådan, at når man indgår i en regering, så skal alle have noget. Vi har ikke fuldt imødekommet Moderaternes ønsker. Ligesom de ikke har fuldt imødekommet vores. Sådan er det i et samarbejde. Så koster det. Nogle af de ting, man har stået hårdt på politisk, kan man ikke længere stå så hårdt på.

- Er det ikke nyt i den her regering at tørre møgsager af på hinanden?

- Nej, for Moderaterne er det ikke en møgsag at få folk hjem fra Syrien. Det er jo det, man har ønsket sig.

- Det er altså det smukke ved et arbejdsfællesskab. Man kan tørre den af på de andre, hvis man ikke får det, som man gerne selv vil?

- Jeg tørrer ikke noget af på nogen. Jeg konstaterer bare, at et parti vil have alle hjem. Og der var et parti, der ikke ville tage flere hjem. Nu er vi så endt i en løsning, der ligger mellem de to. Det er bare et politisk kompromis.

- Er det aftalt mellem Moderaterne og Socialdemokratiet, når du siger, som du gør?

- Det er ikke aftalt. Det sagde Løkke i valgkampen.

- Jeg taler om nu og her. Er der aftalt en rollefordeling?

- Vi har aftalt som regering, at den her beslutning skal træffes. Vi har også aftalt, hvad der er begrundelsen. Altså, at en af kvinderne har stærkere tilknytning til Danmark. Men vi står også ved, at det er en politisk beslutning.

- Så Løkke er indforstået med, at han skal fremstilles af dig som blødsøden, én, der gerne vil have terrorist-typer hjem til Danmark?

- Jeg tror ikke, han opfatter sig selv som blødsøden. Jeg tror, han vil sige, at han siden valgkampen har gjort alt, hvad han kunne for at få de børn hjem, der er danske statsborgere, selvom det koster, at han skal have mødrene med hjem. Det er ingen hemmelighed.

- For to år siden fremstillede Socialdemokratiet sig som meget hårde på det her spørgsmål. Nu er de her mennesker så i Danmark alligevel?

- Ja, nogle af dem er her. Blandt andet fordi Højesteret har besluttet, at den ene skal tilbage til Danmark. Det ændrer ikke ved, at det er et politisk kompromis. Der er to forskellige holdninger til kvinderne og deres børn i regeringen.

- Det viser vel bare, at Socialdemokratiet spiller hårde på udlændingepolitikken, men i virkeligheden er I bløde i kanten?

- Det er noget sludder. Hvis vi spillede skuespil, skulle vi have taget dem hjem, da vi sad i regering alene.

- Nu kan I så behændigt skyde skylden på Løkke?

- Der er ikke noget behændigt her. Personligt har jeg det sådan, at hende marokkaneren skulle tage sine ting og rejse hjem til Marokko, hvor hun hører til. Det er ikke behændigt at få hende hjem, siger Dybvad med henvisning til den mor, som i denne uge fik mulighed for indrejse i Danmark.

- Hvad har Mette Frederiksen ellers sagt de seneste to år, som ikke gælder alligevel?

- Jeg tror ikke, der er noget på mit område, men jeg er ikke nede i alt, hvad hun har sagt. Udenrigspolitisk holder vi linjen med en stram udlændingepolitik, slutter Kaare Dybvad.

Løkke er åbenbart den bløde mand i regeringen, må vi forstå. Foto: Tim Kildeborg Jensen