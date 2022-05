Dyhr afviser Rwanda-trussel mod Mette

SF-formand Pia Olsen Dyhr afviser at rasle med sablen over for regeringen på grund af planerne om en asyl-lejr i Rwanda. Det er 'et hypotetisk spørgsmål', siger hun

Regeringens støttepartier buldrer og brager mod regeringens plan om at sende alle asylansøgere og deres børn til lejre i Rwanda. Det er umenneskeligt og fremmedfjendsk, siger de.

Men ingen af dem vil sige, om de så også vil vælte regeringen, hvis planen bliver til virkelighed.

Radikale på flugt fra Rwanda-lejr

Både Enhedslisten og de Radikale har afvist at true regeringen på sit liv, fordi lejren ikke findes endnu. Og nu stemmer også SF's formand, Pia Olsen Dyhr, i:

- Pia Olsen Dyhr, vil du vælte regeringen, hvis de laver en lejr i Rwanda?

- Nu vil jeg se, om de overhovedet kan komme frem til en lejr i Rwanda. Det tvivler jeg stærkt på.

- Og hvis de så får lavet en lejr, vil du så vælte dem?

- Det er et meget hypotetisk spørgsmål. Så lad os tage den til den tid.

Ret kritisk

- Regeringen har lovet jer, at de vil lave et ’mere humant asylsystem’ (det står i forståelsespapiret, red.). Vil det blive mere humant, hvis de laver en lejr i Rwanda?

- Vi har jo foreslået asylbehandling uden for Europa. Men idéen om Rwanda er vi ret kritiske over for.

- ...’Ret kritiske’?

- Det er vi kritiske overfor. Det er vi imod.

- Men vil I så vælte, hvis de laver en?

- Men lad os nu se, hvad der kommer frem. Jeg forholder mig aldrig til hypotetiske spørgsmål.

- Du kunne jo stoppe det nu ved at sige, at der ikke kommer nogen lejre, fordi der så heller ikke er nogen regering?

- For det første er det hypotetisk. For det andet kunne regeringen fortsætte det med de borgerlige.

Støtteparti tager afstand fra Rwanda-plan: Fremmedfjendsk

'Nu har jeg ikke mere'

Pia Olsen Dyhr har tidligere sagt, at hun et parat til at gå efter posten som finansminister, hvis det lykkedes SF at klemme sig i regering med Socialdemokratiet efter næste valg.

En drøm, der kan falde til jorden, hvis SF vælter regeringen. Og spørgsmålet er også, om SF kan se sig selv i en regering, der arbejder på at lave en asyl-lejr i Rwanda, eller som måske endda allerede administrerer en, der allerede er lavet:

- Vil du afvise at gå i regering med Socialdemokratiet, hvis de laver den lejr?

- Jeg har sagt, hvad vores holdning er: vi er imod et center i Rwanda. Men det er stadig et hypotetisk spørgsmål. Jeg kommer til at forholde mig til det, når det er virkelighed, og nu har jeg ikke mere (at sige, red.), lyder det fra SF's formand.