Dyhr erkender trivsels-brøler

En tredjedel af drengene - og endnu flere piger - i den danske folkeskole siger, at de har depression, angst og selvmordstanker.

Det sagde SF's formand, Pia Olsen Dyhr, grundlovsdag.

Trods glade skolebørn: Pia O. fastholder 'trivselskrise'

Men det har hun ikke belæg for, erkender hun nu.

Det sker efter, at Ekstra Bladet har bedt hende henvise til de undersøgelser, hun byggede det udsagn på.

Sagt i farten

- Det var kluntet formuleret i forbifarten, erkender SF's formand nu i et skriftligt svar til Ekstra Bladet.

Hun henviser til, at hun har blandet forskellige undersøgelser sammen, herunder en rapport fra Børns Vilkår fra foråret.

Her lød konklusionen, at 28 procent af opkaldene til Børnetelefonen handlede om børns mistrivsel.

Men Børnetelefonens tal er i sagens natur ikke særlig repræsentative for alle landets børn af den simple grund, at glade børn ikke umiddelbart har nogen grund til at kontakte Børnetelefonen for at fortælle om det.

Tæller flere gange

Desuden rummer tallene fra Børnetelefonen en yderligere mulig fejlkilde.

Ifølge Børns vilkår bygger konklusionerne på 'næsten 4000 opkald' om mistrivsel.

Ekstra Bladet har spurgt Børns Vilkår, om de 4000 opkald er foretaget af 4000 forskellige personer, eller om det tæller med, hvis det samme barn ringer flere gange.

Børns Vilkår oplyser, at man ikke ved det, fordi opkaldene er anonyme. De er dog meget opmærksomme på, om der er 'faste brugere', så disse ikke tæller med flere gange.

Krisernes krise

Pia Olsen Dyhr og SF har gentagne gange understreget, at Danmark befinder sig i en 'trivselskrise'. En krise, der kræver handling som både klimakrisen og krigen i Ukraine.

'Vores børn mistrives', skrev SF på sine valgplakater, og partiet vil afsætte 35 milliarder kroner til at gøre noget ved problemet.

Men i sidste uge viste en landsdækkende undersøgelse fra Undervisningsministeriet, at blot 0,6 procent af skolebørnene fra 4.-9. klasse selv mener, at de har dårlig trivsel.

Derfor bad Ekstra Bladet hende svare på, hvorfor partiet i generelle vendinger skriver, at 'vores børn mistrives'. Og det var i den forbindelse, at Pia Olsen Dyhr kom med de fejlagtige tal.

Dyhr trækker i land på skrækscenarie

Pia Olsen Dyhr henviser også til flere andre undersøgelse, der alle konkluderer, at det går den forkerte vej med unges trivsel.

Ikke et ikke-problem

- Så jeg kan ikke genkende, at der ikke skulle være et alvorligt problem med unges trivsel, påpeger SF's formand.

Blandt Dyhrs henvisninger er en fra Sundhedsdatastyrelsen, der konkluderer, at antallet af børn og unge med angst, depression eller ADHD blev tredoblet mellem 2006 og 2016. Især drevet af i alt 25.000 tilfælde af ADHD.

Det kan dog til dels skyldes, at 'flere børn og unge udredes og får stillet en diagnose', som det konkluderes i undersøgelsen.

Dramatiske Dyhr: Det har hun sagt om 'trivselskrisen':

- 'En kritisk udfordring for vores samfund'

- 'En bombe under fremtidens arbejdsmarked'

- 'En potentiel katastrofe'

- 'Skal behandles med præcis samme alvor som den økonomiske krise, den sikkerhedspolitiske krise og klimakrisen'

- 'Lidt ligesom en kæmpe elefant af mistrivsel, som vi skal spise os ind på i små bidder'

0,6 procent mistrives i skolen

Den nationale trivselsmåling i folkeskolen måler trivslen blandt eleverne i 4.-9. klasse.

Skalaen går fra 1 til 5, hvor 1 er lavest mulige trivsel.

Børne- og Undervisningsministeriet definerer en trivsels-score fra 3,1 til 5 som 'højest trivsel'. Og 87,5 procent af eleverne befinder sig i det område, viser dette års undersøgelse.

Undersøgelsen stiller eleverne en lang række spørgsmål, som så giver en samlet trivsels-score.

