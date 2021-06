Dyhr trækker i land på skrækscenarie

Er der noget bedre end at have politik på hylderne til en kommende samfunds-krise?

Det havde Pia Olsen Dyhr i weekenden, hvor hun fremsatte en række forslag, der skulle dæmme op for en 'massiv stressbølge', som 'unægtelig vil komme', når Danmark genåbnes.

Problemet er, at selv de forskere, som SF har henvist til som dokumentation for for det påståede skrækscenarie, afviser partiformandens bombastiske udsagn.

Eksempelvis henviste SF til en rapport fra Rockwool Fonden sidste år, hvor man kunne konstatere et fald i især børnefamiliers stress under den første corona-nedlukning sidste forår.

Men derfra kan man ikke konkludere, at folk nu - et år efter - omvendt vil blive mere stressede, når den seneste runde nedlukninger udfases, påpeger forskningsleder ved Rockwool Fonden Lars Højsgaard Andersen.

'Ikke belæg for den konklusion'

- Har I resultater, der kan underbygge, at vi kigger ind i en 'massiv stressbølge, som unægteligt vil komme'?

- Nej nej, slet ikke. For nu har vi levet et år med restriktioner, og det kunne jo være, at folk var glade for at slippe af med dem, påpeger Lars Højsgaard Andersen og fortsætter:

- Så nej: Der er ikke noget belæg for den konklusion i vores undersøgelse. Men dermed ikke sagt, at der ikke er noget at tage ved lære af. Men en 'massiv stressbølge, der unægtelig vil komme’ er ikke en konklusion, jeg ville lave, i hvert fald.

Mindre stress

Hope-projektet, der løbende monitorerer danskernes holdninger og adfærd under coronakrisen, genkender heller ikke nogen tegn på en forestående massiv stressbølge.

I den seneste rapport fra maj i år hedder det blandt andet:

'For første gang i foråret ses nu klare fald i både ensomhed og stress.' Og videre:

'Dette kan indikere, at trivslen for langt de fleste relativt hurtigt normaliseres trods den lange nedlukning.'

Dyhr: Svært at spå

Og efter Ekstra Bladets henvendelse til SF om at dokumentere udsagnet om den massive stressbølge, som ingen altså kunne benægte var på vej, trækker Pia Olsen Dyhr nu i land:

'Stressniveauet faldt under corona, og især børnefamilier fik nemmere ved at få hverdagen til at hænge sammen. Derfor synes jeg, det er vigtigt at få mere ro på efter krisen,' skriver hun i en mail til Ekstra Bladet.

'Men det er svært at spå om fremtiden, og derfor kan jeg selvfølgelig ikke vide, om der venter os en stressbølge. Men jeg frygter, at vi ser en markant stigning i stress, hvis vi vender tilbage til normalen efter corona.'

Blandt SF's forslag til at dulme stressbølgen var flere forslag, som partiet tidligere har præsenteret, også før corona-krisen.

Men der var også nye forslag iblandt, eksempelvis et forslag om billige lån til børnefamilier.

SF's mailsvar rummer ikke svar på, om der er nogle af forslagene, der ikke længere er aktuelle nu, hvor den massive stressbølge altså ikke 'unægteligt vil komme'.

