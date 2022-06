Dyr dame: Kulturministerens Oscar-tur dobbelt så dyr som andres

Prisen for kulturminister Ane Halsboe-Jørgensens rejse til Oscar-show får andre ministres til at blegne

Som Ekstra Bladet tidligere har afdækket, var det en bekostelig affære at sende kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen, hendes særlige rådgiver og flere embedsfolk til Californien for at se Oscar-show.

Nu kan Jyllands-Posten berette, at prisen langt oversteg, hvad det har kostet for tidligere kulturministres deltagelse i det famøse filmshow.

Ifølge avisen lyder prisen alene for ministeren på 109.193,61 kroner. For kun fem år siden kunne daværende kulturminister Mette Bock gøre det for 43.761,69 kroner. Og Marianne Jelved slap med 30.979,85 kroner i 2014.

Flybilletter trækker tænder ud

Det, der i høj grad sender prisen for Ane Halsboe-Jørgensens deltage op, er flybilletter. Hun valgte at flyve direkte på business-class både til Californien og tilbage igen. Til den nette sum af 95.778 kroner. Hjemturen alene kostede 56.389 kroner.

- Det hænger ikke sammen. Det er mærkværdigt, at ministeriet booker så dyrt et flysæde til hende, men samtidig har tilpas meget fokus på prisen til at finde billigere billetter til andre ansatte, siger Dansk Folkepartis Dennis Flydtkjær til Jyllands-Posten.

Ministeren har beklaget de dyre billetter:

- Jeg forstår godt kritikken af billetprisen. Det bør vurderes fra gang til gang, om meget høje billetpriser kan retfærdiggøres. Der kan for eksempel være pludseligt opståede kriser. Det var der ikke tale om her. Og i det lys var billetprisen for høj, skrev hun tidligere i et svar til Ekstra Bladet.

Sagen kort: Ane Halsboe i Californien. Luksus for danskernes penge.

Business-class i flæng

Det var dog ikke kun Ane Halsboe-Jørgensen, der kunne slænge sig i de brede sæder og nyde den gode mad på businessclass på turen.

Også hendes særlige rådgiver, David Tarp, fløj på businessclass over London med ministeren på udrejsen. Han forlængede dog sit ophold i Californien og fløj på almindelig billet hjem. Til en samlet pris på 61.614 kroner.

Med på turen - og på businessclass til San Fransisco - var også Ane Halsboe-Jørgensens ministersekretær til en samlet pris på 62.578 kroner.

Resten af delegationen var henvist til mere normale billetter. Og en længere rejse. Den medrejsende pressemand blev sat på et fly til San Fransisco over Frankfurt.

Det kunne gøres for 8087 kroner. Og dermed kunne hans samlede tur gøres for 27.068. Den sidste medrejsende, en kontorchef, fløj over London for 8023 kroner og hjem direkte fra San Fransisco med SAS for 17.614. En samlet pris på små 26.000 kroner.