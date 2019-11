Dyr navneændring hos Klima-Dan: Rykker ét ord

Det har kostet over 140.000 kroner at flytte rundt på ordene i det tidligere Energi-, Forsynings- og Klimaministerium, så ordet 'klima' nu er rykket forrest

Dan Jørgensen (S) har, siden han blev klimaminister, trykket speederen i bund på de grønne løfter, og nu skal hans nye, grønne image også kunne ses i ministeriets logo.

Ordet 'klima' er blevet rykket frem, så det tidligere Energi-, Forsynings- og Klimaministerium nu hedder Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Ellers er det nye logo fuldstændig identisk med det gamle.

Den lille ændring har kostet skatteborgerne hele 141.256,20 kroner.

Det står i et svar, som klimaministeren har givet Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg 1. november.

Venstres klimaordfører, Thomas Danielsen, ryster på hovedet over navneændringen.

- Der er ikke sket nogen ændringer i ressort-område, og derfor fandt jeg det yderst besynderligt, at man fandt behov for at lave om i rækkefølgen. Jeg synes, det er tåbeligt at bruge så mange penge på det. Det er frås med skatteborgernes penge, siger han.

Til venstre er logoet for det gamle ministerium og til højre logoet, hvor 'klima' er rykket helt frem.

Han bad tilbage i begyndelsen af oktober klimaminister Dan Jørgensen (S) om at redegøre for omkostningerne ved navneændringen.

Ministeren har svaret, at omkostningerne beløber sig til de 141.526,20 kroner. Han tilføjer i svaret, at man ikke kan gøre op, hvor mange timer der er brugt på navneændringen.

Desuden er udgifter til skilte til facaden ikke medregnet, fordi ministeriet skulle flyttes fysisk og derfor i forvejen skulle have nye skilte.

Så meget har det kostet ministeriet at skifte navn Kuverter og kort: 20.230,00 kr. Opdatering af skabeloner: 29.700,00 kr. Ændring af logoer og domæneskift: 5.500,00 kr. Ændring af intranet: 3.300,00 kr. Visitkort: 600,00 kr. Ændringer hos Statens it: 82.171,20 kr. Nyt domæne: 45,00 kr. I alt: 141.546,20 kr Kilde: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet Vis mere Luk

Ingen værdi for samfundet

Thomas Danielsen (V) mener, at de budgetterede omkostninger kun er toppen af isbjerget. Det har også kostet en del i mandetimer at ændre navnet.

- Man har ikke fået nogen værdi for pengene. Om man havde købt marcipanbrød eller lavet navneændring, det havde skabt en lige stor værdi for samfundet. Det er det, jeg synes er problematisk.

- Jeg håber bare, at det går op for Dan Jørgensen, at han gerne må tænke sig om, inden han bare bruger løs af skatteborgernes penge på den her måde, siger Thomas Danielsen (V).

Ekstra Bladet har forsøgt at få klimaminister Dan Jørgensen (S) til at svare på, hvorfor man har fundet det nødvendigt at ændre navnet. Han henviser til det svar, han har givet Klima,- Energi- og Forsyningsudvalget, og har ikke yderligere at tilføje.