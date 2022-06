EB erfarer: Top-folk på stribe får hård mink-dom

Ekstra Bladet erfarer, at Minkkommissionen anbefaler, at flere departementschefer drages til ansvar

En stribe departementschefer får én over nakken af Minkkommissionen og kan blive draget til ansvar for håndteringen.

Ekstra Bladet erfarer fra flere kilder, at der ikke blot gives en særdeles hård kritik af departementschef Barbara Bertelsen fra Statsministeriet.

- Kommissionen finder samlet set, at Barbara Bertelsen har begået tjenesteforseelser af en sådan grovhed, at der er grundlag for, at det offentlige søger at drage hende til ansvar i anledning af hendes medvirken til brud på sandhedspligten og legalitetsprincippet i forbindelse med pressemødet 4. november 2020 og den efterfølgende opretholdelse heraf, står der i rapporten ifølge Ekstra Bladets oplysninger.

Den vurderer ligeledes, at der også at grundlag for, at det offentlige søger at drage departementscheferne i Fødevare- og Justitsministeriet til ansvar.

Der er tale om Henrik Studsgaard fra Fødevareministeriet og Johan Legarth fra Justitsministeriet. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger kan også Rigspolitichef Thorkild Fogde drages til ansvar.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger mener kommissionen, at i alt 10 embedsfolk kan blive draget til ansvar.

Skulle have advaret

Regeringen og statsminister Mette Frederiksen har gennem hele forløbet sagt, at de ikke blev gjort opmærksomme på, at der ikke var lovhjemmel til at slå alle mink ned, da beslutningen blev truffet på et møde i Koordinationsudvalget 3. november 2020.

Opgaven med at advare ligger hos embedsværket og ikke mindst de departementschefer, der er øverst ansvarlige for at rådgive deres ministre.

Det er en stor diskussion, om ministrene og ikke mindst Mette Frederiksen burde have været langt mere opsøgende i forhold til at sikre sig, at der var lov på plads til en så vidtrækkende beslutning.

Groft vildledende

Ifølge DR finder kommissionen, at udmeldingen på pressemødet fra statsminister Mette Frederiksen var 'groft vildledende'. Men at statsministeren 'ikke havde viden herom eller hensigt hertil'.

Dermed ser det ud til, at kommissionen ikke vurderer, at statsministeren bevidst har vildledt befolkning, Folketinget og minkavlere med beslutningen, der ikke var lovhjemmel til.

Efter beslutningen

Det tjenstlige ansvar ligger også i forhold til perioden efter, at beslutningen blev meldt ud 4. november. Her fortsatte opfordringen til minkavlerne om at slå deres mink ned, selvom der ikke var lovhjemmel på plads. Og at det var bekendt i systemet, at den ikke var.

BBB: Berømt, berygtet, brutal