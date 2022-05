Ecco-fadæse: Trækker sig som forsvarsordfører

Konservative har foretaget en udskiftning på posten som forsvarsordfører.

Det sker, fordi den nu tidligere forsvarsordfører Niels Flemming Hansen er medejer af skobutikkerne Holst Sko, der sælger Ecco. Han har nu trukket sig fra posten.

Det skriver Vejle Amts Folkeblad, og Konservative bekræfter det over for Ekstra Bladet.

'Som mange nok ved, har Ecco besluttet ikke at trække sine aktiviteter i Rusland, hvilket berettiget har ført til stor kritik. Jeg er selv medejer af skobutikkerne Holst Sko, som har Ecco på nogle af hylderne. Det har ført til, at der af Vejle Amts Folkeblad er blevet rejst tvivl om, hvor min loyalitet ligger, når jeg samtidig er forsvarsordfører for Det Konservative Folkeparti. Jeg har derfor efter aftale med min gruppeformand meddelt, at jeg ønsker at stoppe som forsvarsordfører for Det Konservative Folkeparti,' forklarer Niels Flemming Hansen i en skriftlig udtalelse til Vejle Amts Folkeblad.

Fremover vil Rasmus Jarlov varetage posten, oplyser Konservatives presseafdeling til Ekstra Bladet.

Donerer personligt overskud

Ecco udgør så stor en del af skosalget i Holst Sko, at det vil betyde en reel fyring af medarbejderne, hvis mærket fjernes fra hylderne.

Det problem har Niels Flemming Hansen forsøgt at imødekomme ved at tage initiativ til selv at donere sin egen andel af Ecco-salget.

'Jeg har meddelt ejerkredsen i Holst Sko, at min andel af et eventuelt overskud fra salg af Ecco-sko går direkte til Ukraine. Som minimum for indeværende regnskabsår. Jeg ejer 40 procent af Holst Sko, hvorfor det ikke alene er min beslutning, hvilke produkter der er på hylderne,' lyder det i svaret fra Niels Flemming Hansen til mediet.

Han oplyser i samme forbindelse, at butikkerne i øvrigt kører med underskud, så han i øjeblikket ikke tjener penge på skosalget.

Ecco i vælten

Det danske skomærke Ecco har længe været i vælten, fordi det fortsat opererer i Rusland.

Også selvom flere andre større, danske virksomheder har trukket sig fra det russiske marked, efter Rusland invaderede Ukraine i februar.

For nylig kunne mediet Finans ud fra selskabets regnskaber fortælle, at det russiske datterselskab Ecco-Ros havde bedrevet et overskud før skat på 103 millioner kroner ud af en omsætning på godt en milliard.

Forud for regnskabet havde Ecco-Ros de seneste fire år tilsammen kun lavet et overskud, der er halvt så stort som 2021-resultatet.

