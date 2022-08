Efter afsløring: Pape skifter forklaring

I otte år har Søren Pape Poulsen holdt fast i, at hans mand, Josue Medina Vasquez Poulsen, er nevø til den nu tidligere præsident i Den Dominikanske Republik Danilo Medina Sánchez.

Men efter Ekstra Bladet har afsløret, at det ikke er sandt, skifter den konservative statsministerkandidat nu forklaring.

Josue Medina Vasquez Poulsen er slet ikke nevø til præsidenten, som Søren Pape Poulsen ellers har fortalt til offentligheden. Blandt andet i 2014, da han præsenterede sin partner på de konservatives landsråd.

Siden tirsdag morgen har Ekstra Bladet bedt om et interview med Søren Pape Poulsen. Dette har han afvist. I stedet har han lavet et længere skriv på Facebook, hvor han skifter forklaring:

'Da Josues far dør for over 15 år siden, rinder kontakten mellem præsidenten og Josue stille ud. Og i dag har de ingen kontakt længere. Men nu gør Ekstra Bladet et stort nummer ud af, at præsidenten ikke er Josues biologiske onkel.'

Søren Pape henviser til at det i caribisk kultur er helt normalt at kalde selv fjerne familiemedlemmer for 'onkel'. Altså modsat i dansk kultur og sammenhæng, hvor et onkel-nevø-forhold er forholdsvis svært at misforstå.

Det er imidlertid Søren Pape Poulsen selv, der blandt andet på landsrådet 27. september 2014 præsenterer sin partner med ordene:

'Hans onkel er præsident i Den Dominikanske Republik, så han har politik tæt på.'

Spredt i alle medier

På sit allerførste landsråd som partiformand præsenterer Søren Pape her sin kommende mand.

Denne fortælling - som altså stammer fra Søren Papes egen mund - er i årevis gengivet i de danske medier. Ikke mindst de seneste par uger. Ritzau skriver eksempelvis 15. august i en fakta-artikel, at den konservative formand er 'gift med Josue Medina Vasquez Poulsen, der kommer fra Den Dominikanske Republik, hvor hans onkel er tidligere præsident'.

En oplysning, som stort set alle danske nyhedsmedier bringer samme dag. I et portræt af Søren Pape på P1 i fredags kan man også høre DR-vært Mette Vibe Utzon forklare, at Papes mand er nevø til den nu tidligere caribiske præsident.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Men i sit opslag på Facebook forklarer Søren Pape nu, at han aldrig har betvivlet, at hans mand, Josue Medina Vasquez Poulsen, er i familie med den nu tidligere præsident.

'De bærer det samme efternavn, de er fra samme del af øen - og de har været tæt knyttet indtil farens død for 15 år siden,' skriver Søren Pape.

Altså under hele 36-årige Josue Medina Vasquez Poulsens opvækst. Pape understreger samtidig, at Ekstra Bladet har skrevet 'en faktuel forkert historie'.

Hvori det faktuelt forkerte består, kommer Søren Pape dog ikke ind på - og de konservatives presseafdeling har trods ihærdig research endnu ikke været i stand til at afdække, hvor på ekspræsidentens stamtræ partiformandens ægtefælle passer ind.

Men også Søren Papes nye forklaring står i skærende kontrast til den udmelding, som Carlos Salcedo, der er advokat og repræsenterer præsidentfamilien, har givet i et video-interview med Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har præsenteret ham for navnet på Josue Medina Vasquez Poulsen og vist ham et billede sammen med oplysningen om, at det i Danmark offentligt bliver påstået, at han er i familie med den nu tidligere præsident.

Artiklen fortsætter under billedet ...

- Det er ikke korrekt. Familien kender ham ikke, og de kender ham heller ikke ud fra billedet. Det er ikke Danilo Medina Sánchez’ nevø. Eller nogen af hans søskendes nevø, siger han.

- Det kunne ikke være mere forkert. Det er en person, som ingen af dem kan genkende, og han har ingen familiære relationer med familien Medina Sánchez.

- Har du vist familien billedet af Josue?

- Ja, familien har set billedet, og de kender ham overhovedet ikke. De har aldrig set ham, fastslår Carlos Salcedo.

Det er altså familieadvokaten, som tager afstand fra Søren Papes forklaring om, at Josue Medina Vasquez Poulsen er nevø til ekspræsidenten - og at de skulle have haft et tæt forhold under opvæksten i Den Dominikanske Republik.

Ekstra Bladet forsøger fortsat at få et interview med Søren Pape.

Også nyhedsbureauet Ritzau har efter Ekstra Bladets artikel spurgt de konservative om, hvad de familiære bånd består af. Partiet fastholder over for Ritzau, at der er et biologisk bånd - dog uden at redegøre for det - og henviser til Papes opslag på Facebook.

