Efter afsløringer: Styrker kontrol med børnehjems-baroner

Regeringen har sammen med en samlet rød blok indgået en aftale om blandt andet at styrke tilsynet med økonomien på sociale tilbud.

Det fremgår af en pressemeddelelse, som Social- og Ældreministeriet netop har offentliggjort.

'Regeringen, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet har indgået Aftale om styrkelse af socialtilsynet og styrkelse af det økonomiske tilsyn med sociale tilbud. Aftalen styrker socialtilsynet generelt og giver tilsynet flere muligheder for at gribe ind, når kvaliteten ikke er i orden,' står der i pressemeddelelsen.

Aftalen betyder, at der vil blive stillet flere krav til det enkelte tilbuds revisor, og at det ikke længere vil være muligt at drive sociale tilbud som enkeltmandsvirksomhed, der er kendetegnet ved ikke at skulle indsende regnskaber til myndighederne.

Fremover skal de sociale tilbud også indsende nøgletal på, hvor stor en del af tilbuddenes overskud der bliver udbetalt til ejerne.

Sociale tilbud dækker blandt andet over bo- og opholdssteder for udsatte børn og unge.

'Jeg er glad for, at det er lykkedes at indgå en aftale, som styrker tilsynet med sociale tilbud - og ikke mindst deres økonomi. Med aftalen giver vi socialtilsynet flere muskler til at gribe ind over for brodne kar,' siger social- og ældreminister Astrid Krag (S) i pressemeddelelsen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Erik Filthuth har tjent styrtende på sine social tilbud for udsatte børn og unge. Foto: Niels Ahlmann Olesen

Intet profit-forbud

Aftalen kommer, efter Ekstra Bladet har bragt mange afsløringer om økonomien på sociale tilbud for udsatte børn og unge.

Ekstra Bladet har blandt andet afsløret, hvordan den tidligere ejer af Søbæk-imperiet, der er en stor gruppe opholdssteder og skoler, er blevet stenrig på at drive de sociale tilbud, samt hvordan meget tyder på, at han i flere tilfælde har blandet sin privatøkonomi med de sociale tilbud.

Sidstnævnte afsløring førte til, at sagen blev politianmeldt af Socialtilsyn Hovedstaden - og den er nu under efterforskning hos Midt- og Vestsjællands Politi.

Den tidligere ejer af Søbæk, Erik Filthuth, solgte i 2017 sin guldkalv til en svensk virksomhed, der er ejet af en kapitalfond, for omkring 130 millioner kroner.

Historierne fik socialminister Astrid Krag (S) til at varsle et indgreb - og hun lagde op til helt at fjerne muligheden for at tjene penge på socialpædagogiske opholdssteder.

Det skulle ske ved, at de sociale tilbud fremover skulle drives som selvejende institutioner, således at et eventuelt overskud skulle forblive i de sociale tilbud, og det derfor ikke ville være muligt at udbetale overskuddet til ejeren.

Men det har tilsyneladende ikke været muligt for regeringen at blive enige med sine støttepartier om det.