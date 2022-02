Efter bandlysning: - Folk er nødt til at stoppe

To gæster har fået livslang karantæne fra Toga Vinstue i København, efter at de har berettet om en 'super-ubehagelig' episode fra værtshuset

Bandlyst for livet.

Toga Vinstue i København lod tirsdag aften hammeren falde tungt over to af sine gæster, da ejeren annoncerede på Facebook, at gæsterne aldrig mere skulle sætte sine ben på hans værtshus.

Straffen kom, efter at Politiken samme dag havde bragt historien om, at partileder for Liberal Alliance Alex Vanopslagh i selskab med en gruppe mænd fredag i forrige uge flere gange havde råbt den nazistiske hilsen 'Sieg Heil' på Toga.

Det var dog ikke Alex Vanopslagh eller nogen af de andre i hans selskab, der i går blev tildelt livslang karantæne, men derimod de to mænd, der stillede sig frem i Politiken og fortalte om episoden.

'Vi har aldrig forholdt os til, hvad folk siger, tænker eller måtte give udtryk for af holdninger … her er plads til alle. Men, og der er et stort men, der er ikke plads til krænkelsesparate sladrehanke, der render til medierne med hele og halve usandheder,' lød det således i opslaget på Togas Facebook-side.

'Derfor kan vi nu for anden gang i vores lange levetid uddele to livsvarige karantæner for at bryde reglen 'hvad der sker på Toga, bli'r på Toga'.

'Absurd, super-ubehageligt, super-utrygt'

De to mænd sad ved et bord ved siden af partilederen og hans selskab. De beskrev over for Politiken episoden som værende 'super-ubehagelig'.

- Det var absurd. Jeg bliver ellers ikke stødt af alt muligt. Der er få ting, man ikke bør sige. Det her er måske en af dem, udtalte den ene.

Den anden tilføjede:

- Det var super-ubehageligt og super-utrygt.

Ifølge mediet mener flere af dem, der sad med ved Vanopslaghs bord, at de - på grund af konteksten, den blev bragt i - ikke anså nazist-hilsenen for kontroversiel. Den indgik nemlig i en remse, som stammer fra en tysk komiker ved navn Jonny Buchardt.

Alex Vanopslagh kalder i et skriftligt svar til mediet alligevel episoden for 'beklagelig'.

'Jeg synes, at Jonny Buchardt er en morsom og begavet figur, men jeg er helt med på, at remsen kan virke stødende, hvis ikke man kender sammenhængen. Det burde jeg have sagt mig selv, men jeg havde hovedet under armen,' lyder det.

'Da mit selskab fremsiger Buchardts remse, er der nogle på Toga, der finder det upassende og henvender sig til os. Vi forklarer konteksten og stopper derefter med at sige den. Det er beklageligt, at jeg ikke viste bedre hensyn – man skal altid udvise hensyn, når man er i det offentlige rum, uanset hvem man er.'

